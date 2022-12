Hình ảnh đầu tiên về linh vật mèo trước khi ra đường hoa Nguyễn Huệ

TPO - Đến thời điểm này, việc thi công không gian ở cổng chính Đường hoa Nguyễn Huệ đã đạt 90% khối lượng công việc, còn các hạng mục khác đạt 70%.

Ngày 29/12, hàng chục nhân công tại xưởng sản xuất, thi công các linh vật và tiểu cảnh Đường hoa Nguyễn Huệ (ở quận 12, TPHCM) tiếp tục công việc trong giai đoạn cuối trước khi đưa ra đường hoa để lắp ghép, hoàn thiện.

Hình tượng linh vật mèo sẽ uyển chuyển, sống động

Đại diện đơn vị thiết kế đường hoa, bà Phi Ngọc Linh, Giám đốc mỹ thuật Công ty Sao Tháng Tám Việt Nam (AGS) cho biết việc thiết kế và thực hiện linh vật mèo năm nay sẽ tuân theo đặc tính linh hoạt, uyển chuyển, sống động của loài vật này, với nhiều hình dáng, tạo hình cũng như từ nhiều chất liệu khác nhau.

Trên tinh thần đó, năm nay hình tượng chú mèo rất sinh động, uyển chuyển, trong đó, linh vật mèo ở cổng sẽ mang sắc thái rất vui tươi. Ngoài ra, các chú mèo khác cũng sẽ thể hiện qua những tính cách, trạng thái khác nhau, từ những chú mèo đang vươn mình, nghịch ngợm hoặc đang mê ngủ, mơ màng… “Tinh thần chủ đạo của đường hoa năm nay là không khí vui nhộn, thoải mái với những hình ảnh sinh động, mềm mại với mong muốn năm mới quây quần, sum vầy bên nhau”, bà Ngọc Linh nói.

Một điểm đặc biệt trong khâu thiết kế năm nay là một số chú mèo được tái hiện, mô phỏng bằng chất liệu mới từ gốm Cây Mai, một loại gốm xưa của mảnh đất Sài Gòn, vốn gắn bó với người dân thành phố từ xa xưa mỗi dịp Tết đến Xuân về.

Cũng theo bà Linh, chào mừng kỷ niệm 20 năm đường hoa, năm nay sẽ có một đại cảnh xuất hiện ngay cổng chính với sự quy tụ của tất cả linh vật góp mặt trong 2 thập kỷ qua.

Là người đồng hành nhiều năm trong công tác chế tác, thi công linh vật Đường hoa Nguyễn Huệ, nghệ nhân Văn Tòng cho biết, là linh vật của Đường hoa Nguyễn Huệ năm nay, con mèo được thiết kế trên chất liệu gốm sứ theo truyền thống dân gian nhưng cũng mang nhiều nét chủ đạo của năm mới.

Ông Tòng cho biết, trong hơn 40 ngày qua, đội ngũ kỹ sư, công nhân của xưởng sản xuất đã tất bật làm việc để đảm bảo tiến độ để góp phần mang lại cái đẹp cho thành phố. Đến hiện tại, không gian ở cổng chính đường hoa đã đạt 90% khối lượng công việc, còn các hạng mục khác đạt 70%.

“Đã gắn bó với đường hoa qua 20 năm, tôi đều có những kỷ niệm gắn liền với các linh vật. Mỗi năm khi tới những ngày này tôi đều hào hứng, dù mệt cỡ nào cũng đều cố gắng làm để đem đến cái đẹp cho thành phố mình”, nghệ nhân Văn Tòng chia sẻ.

5 ngày nữa, linh vật ra đường Nguyễn Huệ

Ông Nguyễn Đông Hòa, Phó Tổng Giám đốc Saigontourist, thành viên Ban Tổ chức Đường hoa Nguyễn Huệ 2023 cho biết sau một thời gian dài chuẩn bị, đến nay công tác thiết kế, thi công tại các xưởng, đặt hoa đã hoàn chỉnh khoảng 80%. Đến ngày 3/1, những vật liệu, tiểu cảnh này sẽ được đưa ra không gian đường hoa (trên đường Nguyễn Huệ, quận 1 – PV) thi công trong 2 tuần.

Theo ông Hòa, chủ đề năm nay là “Xuân an vui - Xuân thịnh vượng”, do vậy thiết kế đường hoa cũng thể hiện với hai phân đoạn lớn là An vui và Thịnh vượng. Trong đó, đường hoa sẽ có những đại cảnh liên quan đến sum vầy, ấm áp để chuyển tải hình ảnh An vui. Cùng với đó, phân đoạn thứ hai gồm những đại cảnh liên quan đến công nghệ, thành phố thông minh, thành phố tiến lên nhằm khắc họa tiểu chủ đề Xuân thịnh vượng.

Những hình ảnh đầu tiên về linh vật mèo đang được tạo tác và hoàn thiện tại xưởng: