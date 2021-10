‘Hiệp sĩ’ Bình Dương bắt kẻ lẻn lên ca bin xe tải cuỗm 350 triệu đồng

TPO - Ngày 18/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận 7 (TPHCM) đã hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố bị can Hồ Hữu Nhân (41 tuổi, ngụ quận 7, TPHCM) về tội "Chống người thi hành công vụ".

Công an quận Hai Bà Trưng, Hà Nội xác định, vụ việc các đối tượng côn đồ phá nhà dân ở phường Bạch Đằng là do tranh chấp đất đai.

TPO - Sáng 17/10, nguồn tin của PV cho hay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Long Mỹ (tỉnh Hậu Giang) vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam bị can Trần Thị Diễm (26 tuồi, trú tại khu vực 4, phường Thuận An, thị xã Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang) về hành vi chống người thi hành công vụ.