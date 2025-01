Hé lộ thông điệp của ông Trump trong phát biểu nhậm chức

TPO - Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump sẽ kêu gọi một "cuộc cách mạng của lẽ thường" trong bài phát biểu nhậm chức vào ngày 20/1, báo Wall Street Journal dẫn nội dung bài phát biểu chuẩn bị trước cho biết.

"Tôi trở lại vị trí tổng thống với sự tự tin và lạc quan rằng chúng ta đang ở giai đoạn đầu của một kỷ nguyên mới đầy phấn khích về thành công của quốc gia. Một làn sóng thay đổi đang lan rộng khắp đất nước", ông Trump nói trong bài chuẩn bị trước.

"Thông điệp của tôi gửi đến người dân Mỹ ngày hôm nay là đã đến lúc chúng ta một lần nữa hành động với lòng dũng cảm, sức sống và khí phách của nền văn minh vĩ đại nhất trong lịch sử", ông nói.

Trong bài phát biểu nhậm chức nhiệm kỳ đầu tiên năm 2017, ông Trump than thở về "cuộc tàn sát nước Mỹ", nhưng bài phát biểu lần này mang giọng điệu lạc quan hơn, những người nắm được tình hình cho biết.

Tuy nhiên, vị tổng thống thứ 47 của nước Mỹ vốn là người hay đi lạc khỏi kịch bản, và có thể sẽ không dùng những lời hoa mỹ như những người tiền nhiệm mà nói thẳng vào những điều ông coi là vấn đề cấp bách nhất của quốc gia và giải pháp cần thiết.

Trong cuộc mít tinh ngày 19/1, ông Trump hứa sẽ "hành động với tốc độ và sức mạnh lịch sử và giải quyết mọi cuộc khủng hoảng mà đất nước chúng ta đang phải đối mặt".

Lễ nhậm chức năm nay diễn ra bên trong Điện Capitol, lần đầu tiên kể từ năm 1985. Thủ đô Washington DC đang được thắt chặt, nhưng giới chức nhận định sẽ không xảy ra tình trạng biểu tình diện rộng, khi sự phản đối của công chúng đối với ông Trump đã giảm đi. Chiến thắng dễ dàng mà ông giành được vào tháng 11 năm ngoái khiến đảng Dân chủ mất tinh thần và rơi vào tình trạng thiếu người lãnh đạo nổi bật.

Hàng nghìn người ủng hộ ông Trump đã đến Washington. Các khách sạn, quán bar và nhà hàng vào cuối tuần đã chật cứng, cho thấy bầu không khí hân hoan hơn so với lễ nhậm chức lần đầu tiên của ông.

Nhiều lái xe ở trung tâm thành phố vừa chở khách vừa phát nhạc bài hát YMCA của Village People. Bản nhạc này thường được dùng trong các cuộc vận động tranh cử của ông Trump.

Hạ giọng

Nhà lãnh đạo kế nhiệm của Mỹ dự kiến sẽ ban hành hàng chục sắc lệnh hành pháp trong vài ngày đầu tiên, để xử lý các vấn đề nhập cư, an ninh biên giới và khai thác năng lượng. Ông dự kiến sẽ ban hành một sắc lệnh vào đầu tuần tới để khôi phục TikTok, kéo dài thời gian để nền tảng này tìm ra giải pháp từ bỏ quyền sở hữu của Trung Quốc hoặc ngừng hoạt động ở Mỹ.

Ở tuổi 78, ông Trump trở thành tổng thống lớn tuổi nhất nhậm chức, phá kỷ lục của người tiền nhiệm Joe Biden.

Cựu Thượng nghị sĩ Ohio JD Vance sẽ tuyên thệ nhậm chức phó tổng thống. Ở tuổi 40, ông sẽ là người trẻ thứ ba trong lịch sử giữ chức vụ này.

Một cuộc thăm dò mới do Wall Street Journal thực hiện cho thấy cử tri muốn ông Trump triển khai các chính sách ít quyết liệt hơn so với những gì ông hứa trong chiến dịch tranh cử, bao gồm vấn đề nhập cư và kế hoạch thay thế hàng nghìn viên chức bằng những người do tổng thống lựa chọn.

Trở lại Nhà Trắng lần này, ông Trump nhận được sự ủng hộ của nhiều nhóm cử tri thuộc tầng lớp lao động, người da đen và người gốc Tây Ban Nha hơn, chủ yếu nhờ thông điệp về kinh tế. Lạm phát đã hạ nhiệt đáng kể sau đại dịch và ông thừa hưởng một nền kinh tế tương đối mạnh từ người tiền nhiệm.

Ông đã hạ bớt lời hứa sẽ nhanh chóng hạ giá hàng hoá thiết yếu và nới lỏng tuyên bố về việc nhanh chóng chấm dứt cuộc xung đột ở Ukraine.

Tỷ phú Elon Musk, người sẽ giám sát một ban cố vấn ngoài Bộ Hiệu quả chính phủ, cũng đã giảm bớt những tuyên bố về cắt giảm quy mô bộ máy.

Ông Biden sẽ tham dự lễ nhậm chức của người kế nhiệm, cùng với các cựu Tổng thống Barack Obama, George W. Bush và Bill Clinton. Cựu đệ nhất phu nhân Michelle Obama vắng mặt ở sự kiện lần này, cho thấy mâu thuẫn không dễ xoa dịu với ông Trump.

Tú Linh