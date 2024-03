Hé lộ địa phương có tỉ lệ thí sinh vào đại học cao nhất nước

Thống kê tỷ lệ thí sinh vào đại học năm 2023 vừa được Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố tại Hội nghị tuyển sinh 2024.

Top 5 tỉnh có tỉ lệ thí sinh tốt nghiệp THPT trúng tuyển – nhập học cao nhất nước năm 2023:

1. Bình Dương: 80,61%.

2. Đà Nẵng: 72,20%.

3. TPHCM: 70,87%.

4. Hà Nội: 70,81%.

5. Thừa Thiên Huế: 67,01%.

Top 5 tỉnh có tỉ lệ thí sinh tốt nghiệp THPT trúng tuyển – nhập học thấp nhất:

1. Sơn La: 25,79%.

2. Lai Châu: 28,48%

3. Hà Giang: 29,21%

4. Lạng Sơn: 29,92%.

5. Điện Biên: 30,83%.

Tỉ lệ nhập học/tốt nghiệp phân theo 6 vùng

1. Đồng bằng sông Hồng: 64,44%.

2. Đông Nam bộ: 64,24%.

3. Bắc Trung bộ và duyên hải miền Trung: 52,65%.

4. Đồng bằng sông Cửu Long: 52,45%.

5. Tây Nguyên: 48,56%.

6. Trung du và miền núi phí Bắc: 40,28%.

Theo đánh giá của Bộ Giáo dục và Đào tạo, tỷ lệ nhập học tỷ lệ thuận với điều kiện kinh tế - xã hội của địa phương. Những vùng có tỷ lệ học sinh vào đại học cao đều có điều kiện kinh tế tốt hơn.

Được biết, năm 2023, trong khoảng một triệu thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT, hơn 546.000 em vào đại học, đạt tỷ lệ 53,1%, tăng gần 2% so với năm trước. Như vậy, trung bình cứ 100 em dự thi thì có 53 em vào đại học. So với tổng chỉ tiêu đại học, cao đẳng mầm non là hơn 660.000, tỷ lệ thí sinh nhập học đạt hơn 82%.