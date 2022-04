Hay tin vợ có người khác, chồng ghen tuông rút dao sát hại

TPO - Nghe tin vợ có quan hệ tình cảm với người khác nên Bích nổi cơn ghen dùng dao đâm nạn nhân tử vong.

Ngày 5/4, Công an tỉnh An Giang cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Châu Đốc đã bàn giao hồ sơ cùng đối tượng Nguyễn Văn Bích (29 tuổi, ngụ phường Châu Phú A, TP Châu Đốc, tỉnh An Giang) cho Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang để tiếp tục điều tra về hành vi “Giết người”.

Theo đó, Bích và N.T.C.T (19 tuổi, ngụ phường Châu Phú B, TP Châu Đốc) sống với nhau như vợ chồng và có 1 con chung.

Tuy nhiên gần đây, Bích nghe nói T. có quan hệ tình cảm với người khác nên cả hai thường xuyên xảy ra mâu thuẫn. Sau đó, T. bỏ về cha ruột. Tại đây, Bích nhiều lần đến tìm nhưng T. không chịu gặp.

Đến khoảng 10h30, ngày 4/4, Bích cầm 1 con dao Thái Lan tới nhà vợ. Đến nơi, Bích đi vào nhà nói chuyện nhưng T. không trả lời và đi vào nhà vệ sinh khóa cửa lại. Tức giận, Bích trèo vào trong dùng dao đâm nhiều nhát vào người T. rồi bỏ chạy ra ngoài.

Lúc này, người nhà T. phát hiện tri hô và bắt giữ Bích. Riêng T. được đưa đi cấp cứu nhưng vết thương quá nặng nên nạn nhân đã tử vong sau đó.

Chiều cùng ngày, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Châu Đốc ra Quyết định tạm giữ hình sự đối với Bích về hành vi trên.