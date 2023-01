Hạt phó kiểm lâm nhận hối lộ của 'lâm tặc' qua tài khoản của vợ

TPO - Ngày 2/1, Công an huyện Lạc Sơn (Hòa Bình) cho biết, vừa ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam bị can Trần Ngọc Tuấn, nguyên Hạt phó Hạt Kiểm lâm huyện Lạc Sơn về tội “Nhận hối lộ”.

Cùng bị khởi tố vì có liên quan đến hành vi của ông Tuấn là Trần Văn Toản về tội “Đưa hối lộ” và Giang Văn Hùng, lái xe Hạt Kiểm lâm huyện Lạc Sơn về tội “Môi giới hối lộ”. Trong đó, Trần Văn Toản bị bắt tạm giam còn Giang Văn Hùng bị áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú. Theo cơ quan điều tra, qua công tác nắm tình hình của Công an huyện Lạc Sơn, vào tháng 7/2022, Trần Văn Toản (SN 1979, trú tại phố Cháy, thị trấn Vụ Bản, huyện Lạc Sơn) có thỏa thuận và nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đối với đất rừng sản xuất của 2 hộ dân tại phố Cháy. Trong diện tích được chuyển nhượng là đất rừng sản xuất có cây Keo (do các hộ dân trồng) và xen lẫn với cây gỗ Lim có nguồn gốc tự nhiên (thuộc tài sản công do Nhà nước bảo vệ). Ngay sau đó, Trần Văn Toản đã đến Hạt Kiểm lâm huyện Lạc Sơn để xin khai thác các cây gỗ Lim trong khu đất rừng nói trên. Sau khi nghe Toản trình bày, Trần Ngọc Tuấn (SN 1985) là Hạt phó Hạt Kiểm lâm huyện Lạc Sơn đã giao cho 4 cán bộ, nhân viên của Hạt gồm: Trần Đình Minh, Kiểm lâm viên phụ trách địa bàn; Giang Văn Hùng, lái xe của Hạt Kiểm lâm huyện, Bùi Tuấn Long, cán bộ thanh tra - pháp chế và Bùi Mạnh Hùng, Kiểm lâm viên cùng làm việc để xem xét về đề nghị của Trần Văn Toản. Quá trình làm việc, anh Trần Đình Minh đã phản đối với lý do các cây gỗ Lim trong khu vực được chuyển nhượng có nguồn gốc tự nhiên, thuộc tài sản của Nhà nước. Vì vậy, Toản gặp riêng Giang Văn Hùng để trao đổi nhờ Hùng đưa tiền xin lãnh đạo Hạt Kiểm lâm huyện Lạc Sơn làm lơ cho Toản khai thác các cây gỗ Lim. Sau đó, Hùng đã báo cáo với Trần Ngọc Tuấn và được Tuấn đồng ý; đồng thời giao cho Hùng chủ động trao đổi, thỏa thuận với Toản về số tiền rồi báo cáo lại với Tuấn kết quả. Sau khi bàn bạc đã được Trần Ngọc Tuấn đã đồng ý cho Trần Văn Toản khai thác gỗ Lim và yêu cầu Toản chuyển 50 triệu đồng vào tài khoản của vợ Tuấn. Chuyển tiền xong, ngày 17, 18/9/2022, Toản đã cho người tiến hành đốn, chặt 22 cây gỗ Lim. Trong đó, đã bán một số cây cho người khác và một số cây mang về nhà cất giữ. Quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT Công an huyện Lạc Sơn đã trưng cầu giám định tại Viện nghiên cứu công nghiệp rừng thuộc Viện Khoa học lâm nghiệp Việt Nam kết luận 22 cây gỗ bị Trần Văn Toản cho người đốn hạ, khai thác là loài Lim xanh, có tổng khối lượng là 28,757 m3. Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật. Minh Đức