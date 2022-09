Hành trình truy bắt lâm tặc đốn hạ hơn 147m3 gỗ ở Kon Tum

TPO - Trong 10 ngày từ khi tiếp nhận hồ sơ, Công an huyện Sa Thầy (Kon Tum) đã điều tra, bắt giữ các đối tượng liên quan trong vụ 84 thân gỗ bị đốn hạ, ước tính 147m3 xảy ra ở xã Mô Rai, huyện Sa Thầy, Kon Tum.

Ngày 22/9, Công an huyện Sa Thầy cho biết, đã bắt giữ được 3 đối tượng liên quan vụ khai thác trái phép 147m3 gỗ ở xã Mô Rai.

Trước đó, tiếp nhận thông tin rừng bị khai thác trái phép xã Mô Rai, Công an huyện đã triển khai lực lượng điều tra, trinh sát đến hiện trường xác minh, khoanh vùng các đối tượng nghi vấn, đồng thời thu thập dấu vết để lại.

Hiện trường có 84 gốc cây bị cưa hạ với tổng khối lượng 147m3. Xác định vụ việc có tính chất nghiêm trọng, Công an huyện đã xác lập chuyên án.

Qua tài liệu điều tra có được và hồ sơ vụ án tiếp nhận từ Hạt Kiểm lâm huyện Sa Thầy (ngày 10/9), Công an huyện xác định có 5 đối tượng khai thác rừng trái pháp luật. Từ các bằng chứng có được, ngày 14/9, tổ công tác Công an huyện phối hợp với lực lượng Công an xã Ia Phang (huyện Chư Pưh, Gia Lai) phát hiện và tạm giữ đối tượng Đ.V.L. (SN 1985, trú xã Ia Phang). Trước những chứng cứ mà điều tra viên đưa ra, đối tượng L. đã nhận tội, khai báo toàn bộ hành vi của mình và đồng bọn.

Hai hôm sau, một tổ công tác Công an huyện cũng đã có mặt ở xã Thành Vinh (huyện Thạch Thành, Thanh Hóa) phối hợp với Công an xã Thành Vinh xác định và giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối tượng L.T.T. (SN 1975, trú xã Thành Vinh).

Ngày 20/9, đối tượng L.V.T. (SN 1983, trú xã Ia Phang, huyện Chư Pưh) đang lẩn trốn tại TP.Hồ Chí Minh đã ra đầu thú khi nhận được sự vận động của cơ quan công an và gia đình.

Hiện Công an huyện đã hoàn tất thủ tục để khởi tố bị can và tạm giam 3 đối tượng trên. Căn cứ theo lời khai của các đối tượng này, Công an huyện đã xác định được còn 2 đối tượng khác là Q. và N. hiện đang lẩn trốn.

Công an huyện Sa Thầy đã phát đi thông báo kêu gọi các đối tượng có liên quan đến vụ án trên nhanh chóng đầu thú để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

Với thành tích phá án nhanh chóng, ngày 20/9, tập thể lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ Công an huyện Sa thầy đã được Bí thư Tỉnh uỷ Kon Tum Dương Văn Trang, đại tá Nguyễn hồng Nhật – Giám đốc Công an tỉnh Kon Tum khen thưởng đột xuất trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm.