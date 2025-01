Hàng triệu người tắm chung trong một lễ hội

TPO - Lễ hội Maha Kumbh Mela tại Uttar Pradesh (Ấn Độ) chính thức bắt đầu từ 13/1. Theo Guardian, trong 45 ngày diễn ra lễ hội, lượng tín đồ theo đạo Hindu tham gia có thể đạt mức kỷ lục - khoảng 400 triệu người.

Lễ hội Maha Kumbh Mela tại Uttar Pradesh (Ấn Độ) bắt đầu từ 13/1. Đây là cuộc tụ họp tôn giáo lớn nhất hành tinh, được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể.

Trong lễ hội, đông đảo tín đồ Hindu giáo tập trung ở sông Hằng để thực hiện nghi lễ ngâm mình trên sông. Họ coi đó là phương pháp thanh lọc, tiến thêm một bước nữa đến quá trình "giải phóng tinh thần".

Ngay trong sáng 13/1, khoảng 6 triệu người hành hương đã bắt đầu nghi thức tắm trước khi mặt trời mọc ở Sangam - nơi giao thoa giữa sông Hằng, sông Yamuna và Saraswati huyền thoại.

Theo Guardian, trong 45 ngày diễn ra lễ hội, lượng tín đồ theo đạo Hindu tham gia có thể đạt mức kỷ lục - khoảng 400 triệu người. Các ngôi sao Bollywood và Hollywood cũng có mặt. Lượng người tham gia nhiều khả năng vượt dự kiến ban đầu của chính quyền bang Uttar Pradesh. Nhiều người gọi Maha Kumbh Mela là "lễ hội của các lễ hội".

Sự kiện này có ý nghĩa đặc biệt trong đời sống tín ngưỡng của người Hindu, diễn ra theo chu kỳ 12 năm một lần tại bốn địa điểm linh thiêng: Prayagraj, Haridwar, Ujjain và Nashik.

Việc tổ chức lễ hội với quy mô lớn là thử thách với chính quyền Ấn Độ. Để chuẩn bị cho Maha Kumbh Mela, giới chức Ấn Độ quy hoạch vùng đất rộng lớn dọc theo bờ sông trở thành khu vực dựng lều bạt để những người hành hương nghỉ ngơi.

Hơn 3.000 nhà bếp được bố trí để phục vụ 50.000 người cùng lúc. Giới chức địa phương cũng sắp xếp khoảng 150.000 nhà vệ sinh và 11 bệnh viện, 68.000 cột đèn LED chiếu sáng lễ hội. Chính quyền Uttar Pradesh và cá nhân người đứng đầu bang này chi hơn 70 tỷ rupee (670 triệu bảng Anh) cho dự án cơ sở hạ tầng phục vụ lễ hội.

Cảnh sát Ấn Độ tuần tra liên tục cả ngày lẫn đêm để đảm bảo an ninh tối đa. Khoảng 50.000 nhân viên an ninh ứng trực để an toàn cho đám đông. Máy bay không người lái cũng được kích hoạt.

Vệ sinh nguồn nước là mối quan tâm lớn khi có quá nhiều người tham dự. Bà Sonali Vandopadhai - một người dân Ấn Độ - bày tỏ lo lắng khi đám đông xả rác bừa bãi, khó kiểm soát.