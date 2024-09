Hàng trăm hộp thuốc chống đột quỵ lẫn trong rác dạt vào bờ biển Quảng Bình

TPO - Người dân TP. Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình đã nhặt được hàng trăm hộp thuốc chống đột quỵ (An cung ngưu hoàng hoàn) lẫn trong rác, nghi do lũ lụt phía Bắc dạt vào bờ biển Quảng Bình.

Sáng 16/9, người dân TP. Đồng Hới ra biển tắm đã rất ngạc nhiên khi bờ biển đầy rác từ biển dạt vào, có thể là rác đến từ vùng lũ lụt. Nhiều nhất là cây cối, cành ngọn, lau sậy, rồi đến các vật gia dụng như: Giày, dép, áo quần, mũ, nón…

Đặc biệt, trong đống rác trải dài dọc bờ biển, những người đến sớm nhất đã nhặt được rất nhiều hộp thuốc chống đột quỵ (An cung ngưu hoàng hoàn). Một bác sỹ khi nhìn thấy mẫu vật, cho biết đây là loại An cung ngưu hoàng hoàn tổ kén do Hàn Quốc sản xuất.

Ông Lại Minh Tư, tổ trưởng tổ cứu hộ bờ biển Bảo Ninh cho biết: Rác từ biển dạt vào bờ biển rất nhiều, có thể lên đến hàng trăm tấn. Ông Tư nhận định đây là rác từ trận lũ lịch sử của các tỉnh phía Bắc trôi dạt vào.

Ông Tư cũng nhặt được rất nhiều hộp thuốc chống đột quỵ. “Mặc dù vỏ hộp phía ngoài không còn, nhưng hộp nhựa bảo vệ viên thuốc vẫn còn nguyên, rất kín, khi mở ra không bị thấm nước” – ông Tư nói.

Ông Tư tiết lộ, có người nhặt được hàng trăm hộp, đựng đầy một bao tải. Mặc dù vẫn còn nguyên vẹn, nhưng ông Tư bảo không dám dùng An cung ngưu hoàng hoàn mình nhặt được, vì không rõ nguồn gốc, còn những người khác thì ông không rõ họ có dùng không.

Theo ký hiệu ghi trên hộp thuốc, lô thuốc này sản xuất năm 2023, hạn sử dụng đến năm 2028. Ông Tư đưa cho PV Tiền Phong 5 hộp nhờ mang đi kiểm nghiệm, nếu thuốc còn dùng tốt thì thông báo cho bà con dùng kẻo phí.

Công ty Môi trường đô thị đã cử một đội công nhân ra bãi biển Bảo Ninh thu gom rác. Tuy nhiên, với lượng rác khổng lồ này, phải mất rất nhiều thời gian mới có thể dọn hết.

Những người công nhân này mong muốn có một lực lượng tình nguyện giúp họ cùng dọn rác, để sớm trả lại bãi biển sạch, đẹp như trước đây.