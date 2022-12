Hàng tấn bia bị ‘giam’ tại Qatar được tặng cho Argentina

TPO - Công ty sản xuất bia tài trợ cho World Cup vừa tạo nên thiện cảm lớn với NHM Argentina khi tổ chức các sự kiện mừng chiến thắng của ĐTQG ở Buenos Aires, Rosario và Córdoba, đồng thời tặng toàn bộ số bia bị cấm tại Qatar cho quốc gia vô địch World Cup 2022.

New York Times đưa tin sau gần 1 tháng “bị giam” trong kho do nước chủ nhà quyết định cấm bán bia tại các sân bóng, số lượng bia khổng lồ của hãng này sẽ được đưa tới Argentina, nơi hàng triệu CĐV đang hân hoan trong men say chiến thắng.

Một phần lớn số bia này đã được phân phát cho hàng trăm ngàn NHM trong ngày hôm qua, khi họ tiệc tùng suốt nhiều tiếng đồng hồ để đợi đội tuyển trở về. Hãng bia, cũng là nhà tài trợ của Lionel Messi, hy vọng điều này sẽ càng tăng sợi dây liên kết giữa các bên.

Giám đốc thương hiệu của hãng tại Argentina, ông Giovanelli, cho biết: “Chúng tôi biết ý nghĩa của chức vô địch thế giới, và còn gì tuyệt vời hơn khi chúng ta giành chức vô địch cùng Lionel Messi. Chúng tôi muốn tiến gần hơn đến người tiêu dùng. Đó là lý do vì sao chúng tôi tổ chức một loạt lễ hội trên khắp đất nước. Chúng tôi muốn ủng hộ cho niềm hâm mộ của người dân”.

Từ nay đến ngày 22/12, hàng tấn bia nữa sẽ tiếp tục được phân phát cho người dân Argentina, dĩ nhiên là những người trên 18 tuổi. Theo tờ Diario Finaciero, hành động hào hiệp, khi mang số lượng bia hàng chục triệu USD cho người Argentina, là một nước cờ khôn ngoan khi họ hoàn toàn có thể chiếm lĩnh thị trường tại quốc gia này.