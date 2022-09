Hàng chục nhà dân trơ nóc sau lốc xoáy kinh hoàng trong đêm ở Hà Tĩnh

TPO - Mưa lớn kèm theo lốc xoáy khiến nhiều nhà dân ở Hà Tĩnh bị hư hỏng nặng. Hiện lực lượng chức năng đang phối hợp cùng người dân khắc phục hậu quả.

Ngày 30/9, lãnh đạo UBND xã Thuần Thiện, huyện Can Lộc (tỉnh Hà Tĩnh) xác nhận, địa bàn vừa xuất hiện cơn lốc xoáy. Hiện lực lượng chức năng đang phối hợp với người dân dọn dẹp, sửa lại mái nhà bị tốc mái.

Trước đó, trong tối ngày 28/9 - 29/9, trên địa bàn xã Thuần Thiện, huyện Can Lộc (tỉnh Hà Tĩnh) xuất hiện mưa dông kèm sấm sét. Sau đó xuất hiện trận lốc xoáy kéo dài khoảng 20 phút cuốn bay hàng chục mái nhà của hộ gia đình. Ngay trong đêm, chính quyền địa phương đã xuống kiểm tra di dời bà con đến nơi an toàn để trú ẩn. Theo thống kê, tại xã Thuần Thiện có hơn 10 nhà dân bị hư hỏng do lốc xoáy.

Lốc xoáy không chỉ xảy ra tại xã Thuần Thiện mà một số hộ dân tại các địa phương trên địa bàn huyện Nghi Xuân như Đan Trường, Xuân Phổ, Xuân Mỹ... cũng bị tốc mái, cây cối gãy đổ.

Một số hình ảnh lốc xoáy tại Hà Tĩnh: