HANEL được bình chọn Top 10 Công ty Công nghệ uy tín năm thứ 4 liên tiếp

TP - Kể từ năm 2012, Công ty CP Báo cáo Đánh giá Việt Nam (Vietnam Report) đã được biết đến rộng rãi là địa chỉ tiến hành nghiên cứu và công bố nhiều bảng xếp hạng doanh nghiệp uy tín trong các ngành kinh tế trọng điểm. Đầu tháng 8 vừa qua, Vietnam Report và báo VietnamNet đã tổ chức Lễ công bố danh sách Top 10 công ty uy tín ngành ngân hàng - bảo hiểm - công nghệ - nông nghiệp công nghệ cao năm 2024.

Công ty Cổ phần Hanel năm thứ tư liên tiếp vinh dự được bình chọn vào Top 10 Công ty uy tín trong lĩnh vực công nghệ.

Bảng xếp hạng “Top 10 công ty công nghệ uy tín” được Vietnam Report nghiên cứu và thực hiện dựa trên nguyên tắc khoa học và khách quan, kết hợp với các phân tích chuyên sâu của các chuyên gia. Kết quả xếp hạng dựa trên 3 tiêu chí chính: Năng lực tài chính thể hiện trên báo cáo tài chính năm gần nhất; Uy tín truyền thông được đánh giá bằng phương pháp Media Coding; Khảo sát đối tượng nghiên cứu và các bên liên quan được thực hiện cập nhật đến tháng 5/2024.

Hanel đã khẳng định được vị thế của một doanh nghiệp luôn đi đầu về công nghệ với hàng loạt giải pháp công nghệ ứng dụng thành công trên thị trường. Các giải pháp, sản phẩm công nghệ tiêu biểu của Hanel có thể kể đến như Giải pháp Giao thông thông minh trên nền bản đồ số (đạt giải thưởng Chuyển đổi số quốc gia năm 2020, giải thưởng Thành phố thông minh năm 2021, giải thưởng Sao Khuê năm 2022, giải thưởng Top Công nghiệp 4.0 năm 2022, Thương hiệu Quốc gia Việt Nam giai đoạn 2022-2024), Giải pháp phần mềm quản lý visa điện tử, Hệ thống camera quan sát trên tuyến Pháp Vân - Cầu Giẽ - Ninh Bình, Hệ thống cân kiểm tra tải trọng xe lưu động, phần mềm cân tải trọng xe lưu động i-scale, các sản phẩm, dịch vụ an toàn thông tin mạng …

Sự khác biệt về tầm nhìn, tư duy chiến lược cũng như những nỗ lực không ngừng trong việc củng cố vị thế doanh nghiệp tiên phong về công nghệ số của Hanel đã giúp Hanel vững vàng trong vị trí Top 10 Công ty công nghệ uy tín Việt Nam 4 năm liên tiếp 2021-2024.

Ông Nguyễn Văn Hiếu, Phó Tổng giám đốc Hanel cho biết: Hanel có sứ mệnh và vị thế của một doanh nghiệp tiên phong về công nghệ của Thủ đô Hà Nội, với lịch sử xây dựng và phát triển bền vững 40 năm trên thị trường. Giữ chữ Tín là đạo đức kinh doanh, là một trong những giá trị cốt lõi và truyền thống của Hanel suốt 40 năm qua.

Trong kỷ nguyên của chuyển đổi số và kinh tế số, Hanel tập trung cho chiến lược chuyển đổi số và tăng trưởng xanh, tăng trưởng bền vững; đồng thời tiếp tục nghiên cứu phát triển và cung cấp ra thị trường các giải pháp chuyển đổi số cho các lĩnh vực chủ chốt của nền kinh tế như: giao thông vận tải, tài nguyên môi trường, y tế, du lịch…

Các dòng sản phẩm cốt lõi mà Hanel tập trung phát triển giai đoạn này gồm:

1. Giải pháp dữ liệu lớn, Cơ sở dữ liệu ngành: Áp dụng Big-Data, AI, ML - Dữ liệu quan trắc ngành tài nguyên môi trường - Dữ liệu giám sát hành trình - Bộ giao thông vận tải - Cơ sở dữ liệu ngành Y Tế - Bộ Y Tế.

2. Giải pháp, dịch vụ về an toàn thông tin - Dịch vụ giám sát an toàn thông tin mạng - Dịch vụ kiểm tra đánh giá an toàn thông tin - Tư vấn kiến trúc, định hướng và lộ trình phát triển chiến lược CNTT, ATTT.

Mục tiêu của Hanel là trở thành một trong những hạt nhân của quá trình chuyển đổi số quốc gia, cung cấp các giải pháp tiên tiến phục vụ cho sự phát triển của cộng đồng và xã hội.