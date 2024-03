Han So Hee: 'Tôi không chen vào chuyện yêu đương của người khác'

TPO - Giữa tin yêu đương Ryu Jun Yeol ở Hawaii, Han So Hee trực tiếp phủ nhận, đồng thời đưa ra quan điểm "5 không" trong tình yêu.

Cáo buộc cặp kè với Ryu Jun Yeol ở Hawaii và nhiều bằng chứng từ cư dân mạng khiến Han So Hee bị chỉ trích là “kẻ thứ ba” chen chân vào mối tình của Ryu Jun Yeol - Hyeri. Nhiều người “ném đá” nữ diễn viên và cho rằng cô là nguyên nhân khiến Ryu Jun Yeol chia tay người yêu 7 năm.

Mặc dù công ty chủ quản của Han So Hee đã lên tiếng phủ nhận chuyện hẹn hò, nữ diễn viên vẫn không thoát khỏi những lời chì chiết từ cộng đồng mạng. Nhiều hình ảnh trong quá khứ của mỹ nhân My name bị “soi” có liên quan đến Ryu Jun Yeol.

Chiều 15/3, Han So Hee trực tiếp lên tiếng về tin hẹn hò Ryu Jun Yeol: “Tôi không thích người có người yêu và cũng không cho họ cơ hội để thiết lập quan hệ dưới danh nghĩa bạn bè. Tôi không thấy hứng thú, không trao cơ hội, không chen chân vào chuyện yêu đương của người khác. Tôi thích show Transit Love (show hẹn hò của những cặp đã chia tay và không tiết lộ mối quan hệ quá khứ. Một số gặp người mới, một số quay lại với nhau), nhưng điều đó không có trong cuộc đời tôi” – nữ diễn viên nói.

Cuối lời chia sẻ, Han So Hee cảm thán: “Tôi cũng thấy thú vị lắm đó". Khán giả cho rằng đây là lời đá xéo bạn gái cũ của Ryu Jun Yeol – nữ thần tượng Hyeri. Khi tin đồn yêu đương giữa Ryu Jun Yeol và Han So Hee nổ ra, Hyeri bất ngờ có động thái hủy theo dõi bạn trai cũ và đăng bài ẩn ý: “Thú vị quá”.

Tin đồn bắt nguồn từ du khách Nhật Bản bắt gặp​​ Ryu Jun Yeol và Han So Hee tại Hawaii. Theo lời kể của du khách, cặp sao tình tứ bên hồ bơi của khu nghỉ dưỡng. Công ty của hai nghệ sĩ xác nhận tin họ có mặt ở Hawaii nhưng phủ nhận chuyện hẹn hò.

MBC News đưa tin Ryu Jun Yeol chưa bao giờ gặp Han So Hee cho đến sau khi mối quan hệ của anh với Hyeri kết thúc: “Qua điều tra, chúng tôi biết Ryu Jun Yeol đã gặp Han So Hee lần đầu tại triển lãm ảnh tháng 11/2023”.

Thông tin này được đưa ra sau những đồn đoán xung quanh dòng thời gian về Ryu Jun Yeol với Han So Hee gặp gỡ nhau.

Trước đó ngày 6/3, Ryu Junyeol và Han Sohee được mời đóng chính bộ phim tiếp theo của đạo diễn Han Jaerim – Delusion. Cả hai chưa vẫn đang quá trình xem xét vai diễn.