24 người mẫu Việt tạo dáng giữa trời -8 độ C

TPO - Sau bốn tháng, triển lãm The new generation of models 2024 thực hiện tại Hàn Quốc, trình làng bằng triển lãm sách ảnh, video tại TPHCM. Dự án có sự tham gia của 24 người mẫu chuyên nghiệp qua nhiều thế hệ.