Hai thanh niên chặn đường, cướp tài sản của phụ nữ lúc nửa đêm ở TPHCM

TPO - Chặn đường người phụ nữ đi xe máy giữa đêm khuya, Hải và Phong dùng dao uy hiếp, buộc đưa tiền khiến nạn nhân hoảng sợ bỏ phương tiện, chạy thoát thân.

Ngày 3/7, Công an quận Tân Phú (TPHCM) đang tạm giam 3 đối tượng, gồm Triệu Hải (20 tuổi), Nguyễn Thanh Phong (21 tuổi) và Âu Văn Mảnh (27 tuổi) để điều tra về hành vi “Cướp tài sản”.

Thông tin ban đầu, vào lúc 23h20 ngày 13/6, chị N.K.T (26 tuổi, ngụ quận Tân Phú) điều khiển xe máy trên đường Lương Thế Vinh (phường Tân Thới Hòa, quận Tân Phú) thì bị 2 thanh niên chặn đầu xe, dùng dao khống chế yêu cầu đưa tiền.

Bị uy hiếp, chị T bỏ chạy và tri hô. Hai đối tượng đã lấy xe máy của nạn nhân rồi tẩu thoát.

Nhận tin báo, Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Tân Phú nhanh chóng có mặt tại hiện trường, thu thập chứng và truy xét đối tượng.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, ngày 19/6, Công an quận Tân Phú đã bắt giữ được Hải và Mảnh tại một nhà trọ ở ấp Tân Kiên (huyện Bình Chánh). Mở rộng điều tra, công an tiếp tục bắt giữ Phong.

Qua đấu tranh, cả 3 khai nhận đã bàn bạc kế hoạch đi cướp tài sản. Trong đó, Mảnh cho Hải và Phong mượn xe máy để đi gây án.

Cùng ngày, UBND quận Tân Phú đã trao khen thưởng đột xuất cho tập thể Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an quận Tân Phú và Đội 3, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TPHCM vì đã điều tra, khám phá nhanh vụ án cướp tài sản, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Vụ việc đang được công an điều tra, xử lý.