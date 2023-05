Bắt nhóm thanh niên táo tợn chặn đường cướp tiền, thuốc lá điện tử của hai shipper

TPO - Hai shiper tại Huế trong lúc đi giao hàng là thuốc lá điện tử đã bị nhóm 4 đối tượng thanh niên chặn đường, dùng gạch đá để uy hiếp cướp tài sản.

Chiều 5/5, thông tin từ Công an TP Huế cho biết, Cơ quan CSĐT thuộc đơn vị vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Phan Văn Tuấn, Đỗ Văn Phanh, Nguyễn Văn Hiếu, và Nguyễn Văn Minh (cùng trú tại phường Kim Long, TP Huế) về hành vi cướp tài sản.

Trước đó, nhóm của Phan Văn Tuấn lên kế hoạch cướp tài sản của shipper.

Với thủ đoạn gọi điện yêu cầu chuyển bán thuốc lá điện tử, các đối tượng đến chờ shipper tại giao lộ Tân Sở và Nguyễn Duy (phường An Hòa, TP Huế) vào ban đêm nhằm mục đích cướp tài sản.

Khi hai shipper là Nguyễn Minh N. (19 tuổi) và Đặng Minh H. (16 tuổi, cùng trú tại phường Phú Hậu, TP Huế) xuất hiện, nhóm Tuấn xông ra chặn đường rồi dùng gạch đá chuẩn bị sẵn uy hiếp các nạn nhân để cướp trót lọt 3 cây thuốc lá điện tử cùng tiền mặt trị giá 1,2 triệu đồng.

Nhận tin báo của các bị hại, Đội Cảnh sát Hình sự Công an TP Huế phối hợp với Công an phường An Hòa điều tra truy xét và bắt giữ toàn bộ nhóm của Phan Văn Tuấn, thu giữ tang vật của vụ án.