Kẻ đánh shipper gãy hai tay ở Quảng Ngãi khai gì?

TPO - Do nghi ngờ shipper Lâm Anh Đạt lấy sợi dây chuyền của vợ nên ông Trương Đình Nhạt đã dùng tuýp sắt đánh gãy hai tay anh này (?!)

Ngày 22/2, Công an huyện Tư Nghĩa (tỉnh Quảng Ngãi) cho biết, Cơ quan CSĐT Công an huyện đã lấy lời khai, củng cố hồ sơ để khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Trương Đình Nhạt (trú xã Nghĩa Lâm, huyện Tư Nghĩa) về hành vi cố ý gây thương tích.

Tại cơ quan Công an, ông Trương Đình Nhạt khai nhận, do tưởng shipper Lâm Anh Đạt lấy sợi dây chuyền của vợ mình nên ông Nhạt lấy tuýp sắt đánh anh Đạt (?!). “Sau khi tôi tìm được sợi dây chuyền của vợ rồi, tôi xuống nhà hàng xóm kêu anh Đạt lên lấy xe máy đi đi, chứ không tôi tức tôi đâm chết”, ông Nhạt nói.

Sáng cùng ngày (22/2), trao đổi với PV, anh Lâm Anh Đạt khẳng định trong thời gian ông Nhạt dùng tuýp sắt, vợ dùng ghế inox đánh anh thì không hề nói gì đến chuyện mất dây chuyền.

“Ngày 20/2, Công an huyện Tư Nghĩa cũng hỏi tôi về việc này nhưng tôi khẳng định không hay biết chuyện mất dây chuyền, mà chỉ nói chuyện thu phí ship hàng và ông Nhạt đánh tôi. Vì lúc vợ ông ấy chạy ra dùng ghế đánh tôi, có thể đã tự làm rơi dây chuyền”, anh Đạt nói.

Anh Đạt khẳng định, mình bị hành hung là lúc 11 giờ trưa 17/2, anh đến nhà ông Nhạt để giao đơn hàng là hai cây hoa đỗ quyên với phí 230.000 đồng (200.000 đồng tiền đơn hàng, 30.000 đồng tiền ship).

Các bác sĩ kết luận anh Đạt bị gãy đầu dưới thân xương trụ phải (gãy 2 vị trí); gãy lồi cầu xương cánh tay trái và mỏm khuỷu xương trụ trái (gãy 3 vị trí).

Sau khi mở kiện hàng ra xem, ông Nhạt đã từ chối nhận hàng, anh Đạt sau đó gọi điện cho người bán thông báo và đưa điện thoại cho ông Nhạt nói chuyện với người bán. Kết thúc cuộc nói chuyện, người bán yêu cầu anh Đạt thu 30.000 đồng phí giao hàng để chuyển kiện hàng về cho họ.

“Ông Nhạt không chịu trả 30.000 đồng cho tôi nên hai bên nói qua nói về. Ông Nhạt nói: ‘Mày tin tau đánh mày luôn không’. Lúc đó tôi đang buộc lại 2 cây hoa đỗ quyên để chở về, ông Nhạt đã đá vào đầu, dùng tay, bình hoa đánh túi bụi vào người tôi”, anh Đạt kể.

Anh Đạt còn cho biết, vì bị đánh vô cớ nên phản ứng và có đánh trả ông Nhạt. Sau đó, ông Nhạt hô lớn, người vợ chạy từ trong nhà ra kéo cửa cổng rồi chồng dùng tuýp sắt, vợ dùng 2 ghế inox đánh anh.

“Lúc đó, tôi chỉ còn biết chống đỡ, khi cảm thấy 2 tay đau đớn, tôi cố vùng lên bỏ chạy qua nhà hàng xóm lẩn trốn. Lúc lẩn trốn, tôi nghe ông Nhạt cầm dao đi tìm, sợ nguy hiểm đến tính mạng nên đã đi vòng đến Công an xã Nghĩa Lâm trình báo sự việc… Tôi đứng ngoài sân giao hàng từ đầu đến cuối có ông Nhạt ở đó thì lấy dây chuyền bằng cách nào và cũng không biết vợ ông có đeo dây chuyền hay không”, anh Đạt khẳng định.

Đến 14 giờ chiều cùng ngày, anh Đạt được đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi cấp cứu, kết quả X-quang cho thấy anh Đạt bị gãy cả hai tay. Do vết thương nặng nên gia đình chuyển anh đến Bệnh viện Quân y C17 (TP Đà Nẵng) để mổ và cố định xương bị gãy. Hiện anh Đạt đang điều trị tại bệnh viện sau ca mổ.

Ngày 20/2, tổ công tác Công an huyện Tư Nghĩa đã đến Bệnh viện Quân y C17 làm việc và cùng với Trung tâm Pháp y tỉnh Quảng Ngãi giám định tỉ lệ thương tật của anh Đạt. Kết quả anh Đạt bị thương tật 24%.

Cơ quan điều tra Công an huyện Tư Nghĩa đã ra quyết định bắt khẩn cấp ông Trương Đình Nhạt để tiếp tục làm rõ hành vi cố ý gây thương tích.

Theo hồ sơ điều tra, ngoài hành vi đánh gãy 2 tay anh Lâm Anh Đạt, ông Nhạt từng có 1 tiền án về tội trộm cắp tài sản và 1 tiền sự về tội cố ý gây thương tích. “Ông này có quan hệ xã hội phức tạp, là đối tượng cộm cán tại xã Nghĩa Lâm, huyện Tư Nghĩa”, một lãnh đạo Công an huyện Tư Nghĩa cho biết.