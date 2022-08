Hai tháng cao điểm xử lý gần 500 nghìn trường hợp vi phạm, phạt tiền hơn 800 tỷ đồng

TPO - Sau 2 tháng thực hiện cao điểm xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông, lực lượng CSGT toàn quốc xử lý gần 500 nghìn trường hợp vi phạm, phạt tiền hơn 800 tỷ đồng.

Ngày 26/8, Cục CSGT cho biết, trong thời gian từ ngày 20/6 - 20/8, lực lượng CSGT toàn quốc đã phát hiện, xử lý hơn 474 nghìn trường hợp vi phạm, phạt tiền hơn 800 tỷ đồng. Ngoài ra, lực lượng chức năng tước giấy phép lái xe, bằng, chứng chỉ chuyên môn hơn 77 nghìn trường hợp và tạm giữ hơn 100 nghìn phương tiện các loại.

Trong đó, trên đường bộ, phát hiện, xử lý hơn 464 nghìn trường hợp, tước hơn 70 nghìn giấy phép lái xe…

Theo Cục CSGT, trong số các hành vi vi phạm có tới hơn 61 nghìn trường hợp vi phạm nồng độ cồn (xe tải 458 trường hợp, xe con 3.565 trường hợp, xe khách 65 trường hợp, xe container 27 trường hợp, xe mô tô hơn 57 nghìn trường hợp). Một số địa phương có kết quả xử lý cao như Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Phú Thọ, Bắc Ninh, Đắk Lắk, Hải Phòng, Đồng Nai…

Đáng chú ý, về xử lý phương tiện vận tải hàng hoá vi phạm cơi nới thành thùng, chở hàng quá khổ, quá tải hơn 30 nghìn trường hợp. Trong đó, tháo cắt thùng xe hơn 6 nghìn trường hợp, buộc hạ tải hơn 9 nghìn trường hợp.

Cũng trong 2 tháng cao điểm, lực lượng CSGT xử lý hơn 58 nghìn trường hợp vi phạm tốc độ.

Cục CSGT cho biết thêm, trong thời gian tới đơn vị và công an các địa phương sẽ quyết tâm huy động lực lượng, phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ thực hiện nghiêm túc tháng cuối của đợt cao điểm, bố trí lực lượng tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm đảm bảo khép kín tuyến, địa bàn và thời gian 24/24.

Cùng với đó là triển khai đồng bộ các biện pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông các hoạt động kỷ niệm Quốc khách 2/9 và nhu cầu đi lại, vui chơi của nhân dân trong dịp nghỉ Lễ 2/9 được thông suốt, an toàn, “Tháng cao điểm an toàn giao thông cho học sinh đến trường – Tháng 9” theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền pháp luật TTATGT để nâng cao ý thức tự giác của người tham gia giao thông, đặc biệt cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan, đơn vị…

Hơn 950 người tử vong trong 2 tháng Cũng trong 2 tháng cao điểm, toàn quốc đã xảy ra hơn 1700 vụ tai nạn giao thông, làm chết 955 người, bị thương 1287 người. So với thời gian trước liền kề, giảm 118 vụ (giảm 6,22%), giảm 83 người chết (giảm 8%), tăng 31 người bị thương (tăng 2,47%).