Hải Phòng yêu cầu xem xét trách nhiệm cán bộ để xảy ra sai phạm về bãi nuôi ngao

TPO - Chủ tịch UBND TP Hải Phòng yêu cầu lãnh đạo các quận huyện (Đồ Sơn, Hải An, Kiến Thụy và Tiên Lãng) xem xét nghiêm khắc trách nhiệm cán bộ xã phường xác nhận đơn xin nuôi ngao, ký kết hợp đồng cho thuê mặt nước, bãi triều... dẫn đến các hộ dân tự ý dựng chòi, tổ chức nuôi ngao vi phạm quy định đất đai, thủy sản.

Ông Nguyễn Văn Tùng - Chủ tịch UBND TP Hải Phòng vừa chủ trì cuộc họp với các sở, ngành, đơn vị và địa phương liên quan về phương án cưỡng chế, kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự đối với các trường hợp vi phạm hành chính trên khu vực biển huyện Kiến Thụy.

Đồng thời, nghe báo cáo việc xác định trách nhiệm của tổ chức, cá nhân liên quan đến ký kết hợp đồng cho thuê mặt nước, bãi triều.

Sau khi nghe các sở ngành, quận huyện báo cáo, ông Nguyễn Văn Tùng thống nhất, cưỡng chế buộc áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả đối với 18/25 trường hợp vi phạm hành chính trên khu vực biển huyện Kiến Thụy kể từ ngày 9/5 đến khi hoàn thành.

Yêu cầu cơ quan chức năng liên quan tổ chức tháo dỡ toàn bộ chòi canh ngao và các công trình phục vụ nuôi ngao vi phạm khác, chỉ để lại một số ít cọc tiêu để phân định, xác định ranh giới khu vực nuôi ngao của các hộ dân.

Cho phép các hộ dân sau khi cưỡng chế và các hộ dân đã tự nguyện tháo dỡ được thu hoạch ngao đến hết 30/6. Kể từ 1/7, lực lượng chức năng sẽ tháo dỡ toàn bộ các cọc tiêu còn lại trên khu vực biển.

Chủ tịch UBND TP Hải Phòng yêu cầu UBND huyện Kiến Thụy tiếp tục tuyên truyền, vận động các hộ dân chấp hành nghiêm các quyết định của cơ quan Nhà nước; thực hiện đầy đủ các bước trong quá trình cưỡng chế để đảm bảo tuyệt đối an toàn cho người và phương tiện.

Yêu cầu các hộ dân phải đăng ký số lượng người và phương tiện với Bộ đội Biên phòng để vào khu vực thu hoạch ngao (kể cả các hộ dân đã tự nguyện tháo dỡ) và có cam kết đảm bảo không làm ảnh hưởng tới tình hình an ninh, trật tự và hoạt động đi lại của các phương tiện khác tại khu vực. Các hộ tự nguyện tháo dỡ nhưng chưa hết, yêu cầu các hộ có văn bản đề nghị huyện Kiến Thụy tháo dỡ giúp.

Ông Nguyễn Văn Tùng cũng khẳng định, việc một số cán bộ phường, xã tại các quận huyện: Đồ Sơn, Hải An, Kiến Thụy và Tiên Lãng đã xác nhận vào đơn xin nuôi ngao, ký kết hợp đồng cho thuê mặt nước, bãi triều hoặc ban hành các văn bản không đúng dẫn đến việc các hộ dân có lý do tự ý dựng chòi, tổ chức nuôi ngao vi phạm các quy định đất đai, thủy sản làm ảnh hưởng đến tình hình an ninh, trật tự địa phương.

Thời gian qua, thành phố và các quận, huyện, các đơn vị phải mất nhiều thời gian, công sức để xử lý. Do vậy, cần phải xem xét nghiêm khắc trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân đã thực hiện các công việc nêu trên.

Ông yêu cầu, các quận huyện: Đồ Sơn, Kiến Thụy, Hải An, Tiên Lãng nghiêm túc rút kinh nghiệm về việc tổ chức kiểm điểm, xác định trách nhiệm đối với các sai phạm của tổ chức, cá nhân liên quan.

Đồng thời, đề nghị Bí thư các địa phương này tập trung chỉ đạo việc kiểm điểm, xem xét trách nhiệm đối với tổ chức, cá nhân có sai phạm theo thẩm quyền, hoàn thành trong tháng 9/2023, thông tin về Sở Nội vụ.