Hải Phòng khởi công dự án công viên đô thị 256 tỷ đồng

Sáng 28/12, UBND huyện An Dương (TP Hải Phòng) tổ chức Lễ khởi công Dự án đầu tư xây dựng công viên An Đồng. Dự án được khởi công nhân dịp Thành ủy Hải Phòng quyết định thành lập Đảng bộ quận An Dương, có hiệu lực từ 1/1/2025. Tại buổi lễ, ông Lê Văn Cường – Phó Chủ tịch UBND huyện An Dương cho biết, dự án thực hiện nhằm cụ thể hóa chủ trương của thành phố tạo không gian phát triển đô thị, nơi sinh hoạt văn hóa, thể thao ngoài trời, tạo điểm nhấn về cảnh quan, kiến trúc hài hòa, thân thiện với môi trường, góp phần xây dựng đô thị văn minh, hiện đại. Công viên An Đồng được thực hiện trên khu đất 22ha, với tổng kinh phí đầu tư 256 tỷ đồng. Dự án với 5 điểm nhấn: khu quảng trường để tổ chức các sự kiện, hồ trung tâm, khu cây xanh để tổ chức các hoạt động thể thao, khu công viên nước để tổ chức các hoạt động trải nghiệm, khu hội chợ triển lãm để tổ chức các hoạt động giải trí. Việc xây dựng công viên cây xanh tại xã An Đồng kết nối đồng bộ với hệ thống giao thông, hạ tầng kỹ thuật trong khu vực sẽ cải thiện thực trạng các khu vực đất trống, góp phần nâng cao tiêu chí cây xanh, tạo điểm nhấn cho cảnh quan, kiến trúc khu vực đô thị. Tạo môi trường sinh hoạt cộng đồng xanh, sạch, đẹp, góp phần cải thiện chất lượng đời sống tinh thần cho người dân địa phương. Đồng thời, hoàn thiện các tiêu chí thành lập phường, xây dựng huyện An Dương thành đơn vị hành chính quận kể từ năm 2025. Phó Chủ tịch UBND huyện An Dương yêu cầu Ban quản lý Dự án huyện phối hợp với UBND xã An Đồng kịp thời giải quyết các khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện dự án. Liên danh nhà thầu tăng cường nhân lực, vật lực, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các hạng mục đảm bảo kỹ thuật, mỹ thuật. Qua đó, sớm hoàn thiện, đưa Công viên An Đồng trở thành công viên kiểu mẫu của quận An Dương và là điểm đến thân thiện của nhân dân địa phương. Cũng trong sáng 28/12, UBND huyện An Dương tổ chức Khánh thành Dự án nâng cấp đường giao thông thực hiện xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu tại xã Lê Lợi. Trước đó, sáng 27/12, ông Đỗ Mạnh Hiến - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hải Phòng chủ trì Hội nghị công bố quyết định của Ban Thường vụ Thành uỷ về thành lập Đảng bộ quận An Dương. Theo quyết định, thành lập Đảng bộ quận An Dương trực thuộc Thành ủy Hải Phòng trên cơ sở toàn bộ Đảng bộ huyện An Dương, gồm 39 Đảng bộ, Chi bộ cơ sở và 7.333 đảng viên. Nguyễn Hoàn