Hải Phòng: Huyện An Dương đạt chuẩn nông thôn mới

Ngày 18/11, UBND huyện An Dương (TP Hải Phòng) tổ chức lễ đón nhận Bằng công nhận của Thủ tướng Chính phủ “Huyện đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020”.

Trước khi triển khai thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, bình quân số tiêu chí nông thôn mới của các xã thuộc huyện An Dương (TP Hải Phòng) mới đạt 5/19 tiêu chí.

Sau 10 năm triển khai, đến hết năm 2018 huyện có 15/15 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Đến năm 2020, huyện đã hoàn thành 9/9 tiêu chí huyện nông thôn mới, đạt được nhiều kết quả quan trọng, làm thay đổi căn bản, toàn diện bộ mặt nông thôn trên địa bàn.

Nổi bật như cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tăng tỷ trọng ngành thương mại – dịch vụ, công nghiệp – xây dựng, giảm tỷ trọng nhóm nông nghiệp – thủy sản. Thu nhập bình quân đầu người năm 2020 đạt 58 triệu đồng/người/năm. Tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 0,21%.

Công tác quy hoạch và hạ tầng giao thông có sự thay đổi toàn diện, rõ nét, tạo bước phát triển đột phát. Hệ thống thủy lợi đồng bộ, đáp ứng yêu cầu sản xuất và sinh hoạt của nhân dân. Y tế, văn hóa, giáo dục đạt chuẩn, chất lượng ngày càng cao, vệ sinh môi trường từng bước cải thiện … Đời sống văn hóa, tinh thần, vật chất của người dân nông thôn huyện được nâng cao rõ rệt, an ninh được giữ vững.

Đến nay, huyện An Dương có 3 khu công nghiệp lớn (Tràng Duệ, An Dương và Nomura), 2 cụm công nghiệp (An Hồng – Đò Nống, An Hưng – Lê Thiện) thu hút lượng vốn lớn của các doanh nghiệp, tạo việc làm cho hàng vạn người lao động. Đến năm 2020, giá trị sản xuất công nghiệp – xây dựng do huyện quản lý đạt 1.456 tỷ đồng, sản xuất thương mại – dịch vụ đạt 3.926 tỷ đồng.

Địa phương có 22 sản phẩm OCOP được thành phố công nhận đạt 3-4 sao, chiếm 50% sản phẩm OCOP toàn thành phố.

Thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu năm 2021-2022, huyện đã khánh thành, đưa vào sử dụng nhiều công trình có ý nghĩa quan trọng, tạo môi trường xanh, sạch, đẹp, thay đổi bộ mặt nông thôn các xã, thị trấn.

Trong đó, có công viên huyện An Dương và hơn 60 công trình dự án giao thông, điện chiếu sáng ngõ xóm, trường học… với tổng kinh phí hơn 1.300 tỷ đồng.

Gia đoạn năm 2023-2025, huyện An Dương tiếp tục đầu tư xây dựng 135 công trình dự án các tuyến đường giao thông, trường học, nhà văn hóa, y tế… với tổng kinh phí 1.000 tỷ đồng.

Huyện An Dương đặt mục tiêu đến năm 2025, 100% số xã hoàn thành tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu và phấn đấu trở thành đơn vị hành chính cấp quận.

Huyện xác định 6 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm: Xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu gắn với quy hoạch đô thị tỷ lệ 1/2000; Phát triển cơ sở hạ tầng kết nối nông thôn với thành thị; Đẩy mạnh chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới; Chuyển dịch cơ cấu kinh tế, sản xuất với chế biến, tiêu thụ sản phẩm chủ lực…