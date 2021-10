Hai lãnh đạo huyện bị kỷ luật vì cấp dưới uống bia trong trụ sở

TPO - Chiều 11/10, thông tin từ Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy An Giang (UBKT) cho biết, đã ra quyết định thi hành kỷ luật đối với 4 cán bộ. Trong đó, có 3 người bị kỷ luật cảnh cáo và 1 người bị khai trừ đảng.

Theo đó, tại Kỳ họp thứ 8, 9 diễn ra vào ngày 9/9 và 5/10, UBKT Tỉnh ủy An Giang đã xem xét, quyết định thi hành kỷ luật đảng bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Nguyễn Thanh Hùng - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang do để cấp dưới sử dụng rượu, bia lúc ăn trưa trong ngày trực tại trụ sở UBND xã Núi Voi (huyện Tịnh Biên).

Với vai trò là Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 huyện Tịnh Biên nhưng ông Hùng chưa gương mẫu, không chấp hành nghiêm các quy định về phòng, chống dịch trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16, gây dư luận xấu, làm giảm uy tín của bản thân, tổ chức Đảng và đơn vị.

Đồng thời, xem xét, quyết định thi hành kỷ luật Đảng với ông Chau Phi Rôm - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch UBMTTQVN huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang do chưa gương mẫu, không chấp hành nghiêm các quy định về phòng, chống dịch trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 vì tập trung đông người, sử dụng rượu, bia lúc dùng cơm trưa trong ngày trực tại trụ sở UBND xã Núi Voi.

Ngoài ra, UBKT Tỉnh uỷ An Giang còn xem xét kỷ luật cảnh cáo đối với ông Nguyễn Văn Lãm - Phó Bí thư Đảng ủy, nguyên Chủ tịch UBND xã Vĩnh Khánh, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang do có khuyết điểm, sai phạm về quản lý đất đai, cho thuê tài sản, quản lý tài chính ngân sách xã giai đoạn 2015 – 2020.

Với vai trò lãnh đạo, ông Lãm đã buông lỏng công tác giáo dục cán bộ, công chức, để địa chính xã vi phạm rất nghiêm trọng trong việc lợi dụng chức trách, nhiệm vụ được giao làm thủ tục hành chính về đất đai trái quy định.

UBKT cũng tiến hành xem xét kỉ luật khai trừ đảng đối với ông Nguyễn Ngọc Hớn, Phó Bí thư Chi bộ ấp Vĩnh Thành, nguyên Đảng ủy viên, công chức địa chính xã Vĩnh Khánh, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang.

Do trong thời gian đảm nhiệm công chức địa chính xã Vĩnh Khánh, ông Hớn đã lợi dụng nhiệm vụ được giao để nhận tiền thực hiện hồ sơ, thủ tục hành chính về đất đai trái quy định trong thời gian dài. Ngoài ra, ông Hớn còn tự vận động thu tiền xây dựng nông thôn mới.

Những việc làm của ông Hớn đã vi phạm pháp luật về phòng, chống tham nhũng; không chấp hành quy định của ngành cấp trên về nghiêm cấm thực hiện hồ sơ thủ tục hành chính thay cho tổ chức, cá nhân. Vi phạm của ông là rất nghiêm trọng, vì vậy UBKT Tỉnh uỷ An Giang đã có quyết định trên.