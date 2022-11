Hai dự án giao thông trọng điểm quốc gia qua Đồng Nai ‘vỡ’ tiến độ

TPO - Hai dự án giao thông trọng điểm quốc gia là đường vành đai 3 - TP.HCM và cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu (giai đoạn 1) đi qua địa bàn Đồng Nai đều đang bị chậm tiến độ.

Ngày 10/11, thông tin từ UBND tỉnh Đồng Nai cho biết, Đồng Nai là địa phương được giao làm chủ đầu tư dự án thành phần 3, 4 thuộc dự án Đường vành đai 3 - TP.HCM, với chiều dài đoạn tuyến hơn 11km. Tương tự, với dự án Đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, Đồng Nai được giao làm chủ đầu tư dự án thành phần 1, chiều dài đoạn tuyến khoảng 16km.

Để đáp ứng yêu cầu tiến độ dự án, từ tháng 8/2022 UBND tỉnh Đồng Nai đã đưa ra các mốc thời gian để các đơn vị liên quan thực hiện các công tác trong quá trình chuẩn bị đầu tư. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện nay, phần lớn các phần việc đều đang bị chậm tiến độ so với các mốc thời gian đã được đề ra.

Cụ thể, với dự án Đường vành đai 3 - TP.HCM, mục tiêu phải bàn giao ranh giải phóng mặt bằng cho huyện Nhơn Trạch trước ngày 30/9. Tuy nhiên, đến ngày 20/10, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông Đồng Nai mới có văn bản gửi Sở Giao thông vận tải (GTVT) Đồng Nai phê duyệt hồ sơ thiết kế cắm cọc giải phóng mặt bằng.

Tương tự, dự án cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, mục tiêu phải hoàn tất bàn giao hồ sơ thiết kế cắm cọc giải phóng mặt bằng trước ngày 30/9. Tuy nhiên, đến ngày 2/11, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh mới thực hiện bàn giao ranh giải phóng mặt bằng của dự án đoạn qua huyện Long Thành. Riêng đoạn qua địa bàn TP. Biên Hòa dự kiến sẽ được bàn giao trước ngày 10/11.

Ngoài ra, công tác lập báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) của dự án thành phần 1, dự án cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu cũng bị chậm tiến độ theo yêu cầu hoàn thành trước ngày 20/9 để trình Bộ Tài Nguyên và Môi trường (TN&MT) thẩm định, phê duyệt. Tuy nhiên, đến ngày 20/10, các cơ quan liên quan mới hoàn thiện ĐTM trình Bộ TN&MT.

Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Đồng Nai thì dự án cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, tiến độ thực hiện đến nay chậm khoảng 25 ngày so với kế hoạch chi tiết của công tác lựa chọn các đơn vị tư vấn. Dự án Đường vành đai 3 - TP.HCM đang chậm hơn 20 ngày so với kế hoạch. Nguyên nhân chậm tiến độ là do công tác bàn giao cọc giải phóng mặt bằng các địa phương bị chậm tiến độ.