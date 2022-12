Hạ viện Mỹ yêu cầu nhân viên xóa ứng dụng TikTok?

TPO - Ban lãnh đạo Hạ viện Mỹ đã gửi một email hôm 27/12, được cho là hướng dẫn tất cả các nghị sĩ và nhân viên gỡ ứng dụng TikTok khỏi điện thoại với lí do ứng dụng này gây “nguy cơ về bảo mật”.

“Văn phòng An ninh mạng cho rằng ứng dụng di động TikTok có rủi ro cao đối với người dùng vì một số nguy cơ về bảo mật”, trích email từ Ủy ban Quản lý Hạ viện. Do đó, các nhân viên phải xóa TikTok khỏi mọi thiết bị do Hạ viện cấp và bị cấm cài đặt lại ứng dụng này.

Quyết định trên được đưa ra khi Quốc hội Mỹ khóa 117 tổng kết hoạt động và giải tán. Quốc hội khóa 118 – do đảng Cộng hòa nắm quyền kiểm soát Hạ viện và đảng Dân chủ kiểm soát Thượng viện – dự kiến sẽ tuyên thệ vào tuần tới.

Một trong những hoạt động cuối cùng của các hạ nghị sĩ Mỹ trong năm 2022 là thông qua dự luật chi tiêu tổng hợp, trong đó có lệnh cấm cài đặt TikTok trên bất kỳ thiết bị nào của chính phủ.

Một số nghị sĩ thậm chí còn muốn cấm hoàn toàn ứng dụng này ở Mỹ. Thượng nghị sĩ Marco Rubio và Hạ nghị sĩ Mike Gallagher (đảng Cộng hòa) đã đệ trình một dự luật trong đó cáo buộc TikTok là “một cách để Trung Quốc theo dõi người Mỹ”.

Người phát ngôn của công ty đã mô tả đây là “lệnh cấm có động cơ chính trị, sẽ không giúp ích gì cho việc thúc đẩy an ninh quốc gia của Mỹ”.

Một tuần sau khi Rubio và Gallagher đề xuất lệnh cấm, công ty mẹ của TikTok, ByteDance, thừa nhận rằng bốn nhân viên đã sử dụng ứng dụng này để theo dõi hai người Mỹ là nhà báo của Financial Times và BuzzFeed News. Kết quả là một giám đốc tại Mỹ và một giám đốc Trung Quốc đã mất việc.

Giám đốc điều hành TikTok Shou Zi Chew nói rằng ông “thất vọng” về các nhân viên và khẳng định công ty cực kỳ coi trọng việc bảo mật dữ liệu.

Trong khi đó, giám đốc điều hành ByteDance Liang Rubo cho biết: “Niềm tin của công chúng mà chúng tôi đã mất nhiều công sức để xây dựng sẽ bị suy giảm đáng kể do hành vi sai trái của một số cá nhân”.

TikTok là phiên bản quốc tế của Douyin, một nền tảng truyền thông xã hội của Trung Quốc cho phép người dùng tải lên các video ngắn. Hai ứng dụng có cùng giao diện nhưng không có quyền truy cập vào nội dung của nhau. ByteDance cho biết TikTok có hơn 1,5 tỷ tài khoản, ít nhất một tỷ trong số đó là người dùng hoạt động hằng tháng.

Minh Hạnh