Hà Tĩnh, Nghệ An chi hơn 65 tỷ đồng thắp sáng cầu Cửa Hội

TPO - Sau hơn 2 năm đưa vào sử dụng, cầu Cửa Hội bắc qua sông Lam, nối Nghệ An và Hà Tĩnh sẽ được hai tỉnh triển khai dự án xây dựng hệ thống điện trang trí với tổng mức đầu tư hơn 65 tỷ đồng.

UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa có Quyết định số 1951/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu bước thiết kế, bản vẽ thi công dự án Xây dựng hệ thống điện trang trí cầu Cửa Hội bắc qua sông Lam, tỉnh Nghệ An và tỉnh Hà Tĩnh (phía tỉnh Hà Tĩnh) và đèn chiếu sáng đường đầu cầu phía huyện Nghi Xuân.

Trước đó, UBND tỉnh cũng có quyết định phân bổ bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023 cho dự án này. Theo đó, dự án Xây dựng hệ thống điện trang trí cầu Cửa Hội sẽ có tổng mức đầu tư hơn 45 tỷ đồng được thực hiện bằng nguồn vốn ngân sách tỉnh. Công trình do Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Hà Tĩnh làm chủ đầu tư.

Mục tiêu dự án nhằm đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông cho người và phương tiện, tạo điểm nhấn về kiến trúc cảnh quan và tô đậm nét văn hóa truyền thống hai tỉnh Nghệ An - Hà Tĩnh.

Công trình còn đồng thời tạo động lực thúc đẩy phát triển các hoạt động thương mại, dịch vụ, du lịch của 2 địa phương, góp phần thực hiện mục tiêu xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, cũng như việc kéo dài thời gian hoạt động tham quan, ngắm cảnh về đêm cho du khách.

Dự án triển khai hệ thống đèn chiếu sáng dài hơn 3,5 km, trong phạm vi đầu cầu Cửa Hội bên phía Hà Tĩnh. Ngoài ra, còn có hệ thống đèn điện chiếu sáng trang trí với chiều dài hơn 1,1 km tại đường dẫn lên cầu, trụ tháp, búp sen, dây văng cầu, lan can…

Trước đó, vào ngày 4/8, UBND tỉnh Nghệ An cũng ban hành quyết định phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu cho dự án Xây dựng hệ thống điện trang trí cầu Cửa Hội bắc qua sông Lam (phía thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An). Dự án có tổng mức đầu tư hơn 20 tỷ đồng do Ban quản lý dự án công trình giao thông Nghệ An làm chủ đầu tư.

Hệ thống đèn trang trí cầu Cửa Hội bắc qua sông Lam được tách thành 2 dự án độc lập cho 2 tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh, thực hiện công việc trên địa giới hành chính riêng mỗi tỉnh. Hai dự án kết hợp này kỳ vọng tạo động lực thúc đẩy phát triển các hoạt động thương mại, dịch vụ, du lịch hai địa phương cũng như kéo dài hoạt động tham quan, ngắm cảnh về đêm cho du khách

Cầu Cửa Hội được khởi công vào tháng 2/2019 và thông xe vào tháng 3/2021. Cây cầu bắc qua sông Lam nối thị xã Cửa Lò (Nghệ An) và huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) có tổng mức đầu tư 950 tỷ đồng.

Dự án có tổng chiều dài 5,2 km, bề rộng cầu chính 18,5 m và bề rộng cầu dẫn 16 m. Điểm nhấn của cầu Cửa Hội là ở nhịp chính sử dụng kết cấu dây văng đúc hẫng cân bằng Extradosed – công nghệ thi công cầu hiện đại bậc nhất Việt Nam hiện nay.