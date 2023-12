Hà Nội xử lý được 15 điểm ùn tắc năm 2023

TPO - Liên ngành Sở GTVT và Công an thành phố Hà Nội vừa họp và đánh giá về công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông năm 2023. Với số điểm ùn tắc, liên ngành cho biết năm 2023 thành phố có 37 điểm và đến cuối năm lực lượng chức năng đã xử lý được 15 điểm.

Giám đốc Sở GTVT Hà Nội Nguyễn Phi Thường - đơn vị thường trực Ban An toàn giao thông thành phố cho biết, trong năm 2023 liên ngành GTVT - Công an đã thực hiện điều chỉnh tổ chức giao thông tổng số 48 tuyến đường và nút giao, trong đó có 36 tuyến đường, nút giao đã thực hiện tổ chức giao thông; 12 tuyến đường, nút giao đang trong thời gian thí điểm.

Với số điểm ùn tắc, ông Thường cho biết, năm 2023, trên địa bàn thành phố có tổng số 37 điểm ùn tắc (gồm 10 điểm phát sinh mới và 27 điểm tồn tại năm 2022).

Nguyên nhân các điểm ùn tắc này được Giám đốc Sở GTVT Hà Nội cho biết, gồm 17 điểm do rào chắn phục vụ thi công các công trình; 14 điểm do chậm triển khai công tác đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông theo quy hoạch; 2 điểm do công tác đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông; 4 điểm do tình trạng quá tải lưu lượng phương tiện trên đường.

Qua công tác phối hợp với các đơn vị có liên quan và tổ chức họp sơ kết, đánh giá về công tác xử lý một số điểm ùn tắc trên địa bàn thành phố với Phòng CSGT - Công an thành phố, Công an 12 Quận nội thành, huyện liên ngành đã đi đến thống nhất và có thông báo chung, tính đến ngày 15/12/2023, số điểm ùn tắc giao thông đã xử lý trên địa bàn thành phố là 55 điểm; số điểm ùn tắc giao thông phát sinh trong năm là 11 điểm.

Về giải pháp thời gian tới cũng như năm 2023, ông Thường cho biết, liên ngành GTVT - Công an thành phố tiếp tục phối hợp để tốt để bảo đảm trật tự, an toàn giao thông và giảm thiểu ùn tắc; trong đó tập trung xử lý các điểm ùn tắc giao thông trong năm 2024, điểm đen tai nạn giao thông và điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông. Triển khai có hiệu quả kế hoạch đảm bảo đi lại, an toàn giao thông dịp cao điểm Tết Nguyên đán, các ngày nghỉ lễ trong năm 2024.

Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky - Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội cũng lưu ý, trong quá trình triển khai các nhiệm vụ trên, liên ngành cần giải quyết kịp thời các bất cập về tổ chức giao thông, nhất là trên một số tuyến đường, nút giao thông có đông phương tiện, đang có công trường thi công.