Hà Nội sẽ xét nghiệm, cách ly người đến từ vùng dịch theo quy định của Bộ Y tế

TPO - Ngày 14/10, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng đã ký ban hành Chỉ thị số 08 của Ban Thường vụ Thành ủy về “Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố Hà Nội”.

Đẩy mạnh phân cấp, phân quyền đi đôi với kiểm tra, giám sát

Chỉ thị của Ban Thường vụ Thành ủy yêu cầu tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng; huy động cả hệ thống chính trị, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân trong phòng, chống dịch và khôi phục, phát triển kinh tế - xã hội. Làm tốt hơn nữa công tác dự báo, nâng cao năng lực quản lý, điều hành, tổ chức thực hiện; phát huy trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các cấp, nhất là ở cơ sở; đề cao trách nhiệm người đứng đầu trong phòng, chống dịch. Đẩy mạnh phân cấp, phân quyền đi đôi với kiểm tra, giám sát.

Nêu cao vai trò của chi bộ thôn, tổ dân phố, cán bộ, đảng viên tại cơ sở và nơi cư trú, sự vào cuộc một cách thực chất và hiệu quả hơn nữa của hệ thống chính trị ở cơ sở, của Tổ phòng, chống COVID-19 cộng đồng (do lực lượng Công an cơ sở làm nòng cốt), các lực lượng dân quân tự vệ, dân phòng, đội tự quản, các đoàn viên, hội tự viên, nhất là đoàn viên thanh niên tình nguyện, cựu chiến binh,... trong công tác tuyên truyền, vận động, nâng cao ý thức tự giác chấp hành các biện pháp của người dân trên địa bàn, theo dõi, giám sát di biến động dân cư, nhất là người từ các địa phương khác về thành phố.

Các chi bộ thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thường trực Thành ủy tại Công văn số 190 ngày 30/8/2021 về tăng cường phân công cán bộ, đảng viên tham gia theo dõi, phụ trách từng hộ gia đình trong công tác phòng, chống dịch, tham gia phối hợp, kiểm soát di biến động dân cư.

Cùng với đó, tập trung đầu tư, tiếp tục hiện đại hoá, nâng cao năng lực hệ thống y tế, nhất là y tế dự phòng, y tế cơ sở. Rà soát trang thiết bị các trạm y tế xã, phường, thị trấn; có kế hoạch bổ sung trang thiết bị, vật tư y tế (nhất là ô xy) đầy đủ đáp ứng yêu cầu phòng, chống dịch theo phương châm người dân được tiếp cận y tế sớm nhất. Đồng thời, thiết lập các trạm y tế lưu động tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp để đảm bảo công tác phòng, chống dịch, phục vụ sản xuất, kinh doanh được bình thường.

Phối hợp với Bộ Y tế báo cáo Ban Chỉ đạo Quốc gia đảm bảo phân bổ vắc xin kịp thời để thực hiện tiêm phủ mũi 2 theo kế hoạch đã đề ra và sớm tiêm vắc xin cho người dưới 18 tuổi trên địa bàn thành phố.

Duy trì công tác xét nghiệm tầm soát các đối tượng, khu vực có nguy cơ cao theo chỉ định của ngành Y tế; khi phát sinh F0 khẩn trương phong tỏa, cách ly, khoanh vùng hẹp, quản lý chặt, truy vết nhanh, xét nghiệm và trả kết quả trong thời gian ngắn nhất để xử lý kịp thời, kiểm soát hiệu quả. Rà soát các khu cách ly tập trung, cơ sở thu dung F0 nhẹ, sẵn sàng đáp ứng kịp thời diễn biến của dịch bệnh trong tình hình mới.

Hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách huy động nguồn lực cho phòng, chống dịch, thúc đẩy xã hội hoá, kết hợp công tư; tiếp tục đổi mới công tác đào tạo nhân lực cho hệ thống y tế, nhất là trạm y tế xã, phường, thị trấn đáp ứng yêu cầu phòng, chống dịch; có chính sách đặc thù, đãi ngộ đối với lực lượng y tế, lực lượng tuyến đầu, Tổ Covid-19 cộng đồng.

Không để ách tắc lưu thông hàng hoá

Chỉ thị cũng yêu cầu đẩy mạnh thực hiện các chính sách, có giải pháp tổng thể, tiếp tục xã hội hóa công tác an sinh xã hội trong thời gian tới đảm bảo không bỏ sót đối tượng và không ai bị bỏ lại phía sau. Quan tâm chăm sóc sức khoẻ, tâm lý của người dân; hỗ trợ người mất việc, không có thu nhập, khó khăn do đại dịch; khắc phục các bất cập trong việc tổ chức học trực tuyến cho học sinh. Bảo đảm giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trong mọi tình huống; tăng cường kiểm tra, giám sát, kịp thời chấn chỉnh, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm phòng, chống dịch và tham nhũng, tiêu cực.

Tiếp tục phát huy vai trò trung tâm và nâng cao tính chủ động của doanh nghiệp trong tổ chức sản xuất và thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch. Các ngành, địa phương phối hợp chặt chẽ và thống nhất áp dụng các biện pháp quản lý, kiểm soát dịch bệnh đảm bảo hoạt động giao thông vận tải, lưu thông hàng hoá, không để xảy ra ách tắc cục bộ; hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân di chuyển bảo đảm an toàn, an ninh và các yêu cầu phòng, chống dịch.

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong phòng, chống dịch, thống nhất một ứng dụng công nghệ để bảo đảm kết nối, liên thông, thuận lợi cho người dân khi sử dụng và bảo đảm an ninh, an toàn thông tin. Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền tạo đồng thuận, niềm tin xã hội; nâng cao nhận thức, tinh thần tự giác, chủ động, tích cực của các cơ quan, đơn vị, địa phương, doanh nghiệp và người dân trong thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch.

Các Đoàn kiểm tra theo Quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy; các Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy phụ trách cơ sở; các cấp, các ngành của thành phố theo chức năng, nhiệm vụ tăng cường công tác đôn đốc, kiểm tra các cơ quan, đơn vị, địa phương, nhất là ở cấp cơ sở về công tác tổ chức thực hiện và chuẩn bị các điều kiện cần thiết để sẵn sàng đáp ứng nhanh khi tình hình dịch bệnh thay đổi; phát hiện và chấn chỉnh ngay những nơi thực hiện chưa nghiêm túc, nhân rộng những mô hình hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả, không chủ quan, lơ là trong công tác phòng, chống dịch.

Xét nghiệm, cách ly, theo dõi y tế người đến từ vùng dịch theo quy định của Bộ Y tế



Ban Thường vụ Thành uỷ giao Ban cán sự đảng UBND thành phố chỉ đạo UBND thành phố và các cơ quan liên quan xây dựng, tổ chức thực hiện kế hoạch từng bước thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 với lộ trình cụ thể, khả thi. Đồng thời, khẩn trương hoàn thiện kế hoạch phục hồi, phát triển kinh tế gắn với phòng, chống và kiểm soát dịch bệnh COVID-19 để các cấp, các ngành có cơ sở triển khai thực hiện.

Cùng với đó, chỉ đạo tổ chức thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 và phục hồi phát triển kinh tế với tinh thần chủ động, sáng tạo, bám sát thực tiễn, không chủ quan, lơ là; đảm bảo phương châm "bốn tại chỗ"; thực hiện việc mua sắm để phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19 đúng quy định, đảm bảo công khai, minh bạch, chặt chẽ, phòng, chống tiêu cực, lãng phí, tham nhũng.

"Thực hiện việc xét nghiệm, cách ly, theo dõi y tế người đến từ vùng dịch, từ các địa phương khác; người nhập cảnh (bao gồm trẻ em chưa tiêm hoặc tiêm chưa đủ liều vắc xin) theo quy định và hướng dẫn của Bộ Y tế; người hoàn thành cách ly tập trung được di chuyển thuận lợi về nơi cư trú/lưu trú, làm việc để phục vụ khôi phục và phát triển sản xuất. Tiếp tục triển khai tiêm chủng mũi 2 ngay khi được phân bổ vắc xin", Chỉ thị nêu.

Cùng với đó, thực hiện việc cập nhật các thông tin, dữ liệu phục vụ việc xác định cấp độ dịch theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Căn cứ tình hình dịch trên địa bàn thực hiện công bố mức độ dịch và các biện pháp áp dụng tương ứng; trong trường hợp cần thiết đề xuất báo cáo cấp có thẩm quyền điều chỉnh các biện pháp phù hợp với tình hình và điều kiện thực tế của thành phố.

Công an thành phố triển khai việc nhập và đồng bộ hóa cơ sở dữ liệu, nền tảng là cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư của Bộ Công an tích hợp với hệ thống cơ sở dữ liệu chuyên ngành phục vụ mục tiêu trước mắt là công tác phòng, chống dịch COVID-19 và lâu dài phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và công tác quản lý xã hội trên địa bàn thành phố...