Hà Nội: Quận Thanh Xuân lên tiếng về chung cư mini phải 'chống nạng'

TPO - Quận Thanh Xuân (Hà Nội) vừa có thông tin ban đầu về dấu hiệu không đảm bảo an toàn tại công trình chung cư mini số 22, ngách 236/17 đường Khương Đình, phường Hạ Đình, quận Thanh Xuân.

Theo thông tin, sau khi nhận thông tin về dấu hiệu công trình nhà ở số 22 ngách 236/17 đường Khương Đình có nguy cơ ảnh hưởng đến an toàn khai thác, sử dụng, lãnh đạo quận Thanh Xuân, phường Hạ Đình đãxuống hiện trường kiểm tra, khảo sát hiện trạng.

Với tinh thần đặt an toàn, tính mạng của người dân lên trên hết, trước hết, lãnh đạo quận Thanh Xuân thống nhất chỉ đạo và có văn bản khuyến cáo đề nghị người dân trong tòa nhà thực hiện di chuyển, đồng thời cử lực lượng hỗ trợ di chuyển khi người dân có yêu cầu.

"Khuyến cáo của Quận đã được các hộ dân tại số nhà 22 đồng thuận, ủng hộ thực hiện. Đến cuối ngày hôm nay 24/2/2024, toàn bộ các hộ dân đã di dời ra khỏi tòa nhà để đảm bảo an toàn", quận Thanh Xuân thông tin.

Cũng theo thông tin của quận Thanh Xuân, UBND quận đã có văn bản số 382, yêu cầu người sử dụng đất, chủ sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của công trình trên thuê đơn vị tư vấn đủ điều kiện, năng lực theo quy định tổ chức khảo sát, kiểm định chất lượng, đánh giá mức độ nguy hiểm của công trình theo đúng quy định.

Quận cũng yêu cầu người sử dụng đất, chủ sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của công trình trên thuê đơn vị thi công đủ năng lực điều kiện để tổ chức thực hiện sửa chữa, gia cố công trình theo quy định đảm bảo an toàn sử dụng. Khi tiến hành sửa chữa, gia cố công trình phải có biện pháp đảm bảo an toàn cho người và công trình. Sau khi sửa chữa gia cố phải được đơn vị kiểm định và các cơ quan liên quan đánh giá đảm bảo an toàn theo quy định mới tiếp tục đưa công trình vào sử dụng.

Trước đó, theo phản ánh, tòa chung cư mini ở địa chỉ 22B ngõ 236 Khương Đình (phường Hạ Đình, Thanh Xuân, Hà Nội) bị xuống cấp nghiêm trọng, ảnh hưởng an toàn tính mạng, tài sản của người dân. Toà chung cư mini có 8 tầng, khoảng 60 căn hộ; được chủ đầu tư bán cho các hộ dân và đưa vào sử dụng từ năm 2017 đến nay.

Theo ghi nhận của phóng viên, hai cột bê tông cốt thép dưới tầng để xe của tòa nhà bị nứt toác, chạy ngang dọc từ chân lên đến trần. Để trợ lực cho tòa nhà, lực lượng chức năng cho gia cố thêm hệ thống giàn giáo bằng sắt chống đỡ xung quanh chân các cột nhà bị xuống cấp.

Bên ngoài phần giàn giáo, cơ quan chức năng căng dây báo "khu vực cấm vào" để đảm bảo an toàn cho các hộ dân.

Trao đổi với phóng viên, một người dân sống trong toà nhà cho biết, từ ngày 30 Tết, người dân phát hiện các cột ở tầng 1 của tòa nhà bỗng nhiên nứt toác. Từ đó đến nay, cư dân sống trong nỗi lo tòa nhà không đảm bảo an toàn.

“Chúng tôi được cơ quan chức năng đề nghị di dời xong trong chiều nay. Hy vọng, các bên liên quan sớm khắc phục xong sự cố để chúng tôi được về nhà”, người này nói.

Trao đổi với báo chí, Bí thư Quận ủy Thanh Xuân Bùi Huyền Mai cho biết, tòa chung cư mini này đã được cấp sổ đỏ và các hộ dân sống ở nơi này là đồng chủ sở hữu. “Trong toàn bộ quá trình người dân di dời, chúng tôi sẽ giám sát để đảm bảo an toàn. Chúng tôi đặt tính mạng của người dân lên trên hết và đảm bảo trong quá trình khắc phục sẽ theo dõi, giám sát để đảm bảo an toàn nhất”, bà Mai nói. Theo bà Mai, các hộ dân ở tòa chung cư mini có mong muốn, nguyện vọng gì, cần đề xuất với chính quyền; từ đó, chính quyền sở tại sẽ có căn cứ để xem xét theo quy định.