Hà Nội: Lấy ý kiến về sắp xếp 3 phường thành 1 tại thị xã Sơn Tây

TPO - Theo phương án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, dự kiến tại thị xã Sơn Tây (Hà Nội) sẽ có 3 phường được nhập thành 1 phường. Từ ngày 31/3 đến 2/4, thị xã tổ chức lấy ý kiến cử tri các phường trên về phương án sắp xếp này.

Ngày 31/3, thị xã Sơn Tây đã tổ chức lấy ý kiến cử tri về phương án sắp xếp đơn vị hành chính trên địa bàn các phường Quang Trung, Lê Lợi, Ngô Quyền.

UBND thị xã Sơn Tây cho biết, theo phương án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, giai đoạn 2023 - 2025 của thành phố, 3 phường gồm: Lê Lợi, Quang Trung và Ngô Quyền sắp xếp thành một phường.

Theo ông Nguyễn Quang Hán, Chủ tịch HĐND thị xã Sơn Tây, từ ngày 31/3 đến 2/4, các phường Ngô Quyền, Quang Trung, Lê Lợi triển khai thực hiện công tác lấy ý kiến cử tri trên địa bàn.

Ông Nguyễn Quang Hán cho biết, phường Lê Lợi có diện tích tự nhiên 0,90km2 (đạt 16,36% so với tiêu chuẩn), quy mô dân số là 8.617 người (đạt 172,34% so với tiêu chuẩn). Phường Ngô Quyền có diện tích tự nhiên 0,42km2 (đạt 7,64% so với tiêu chuẩn), quy mô dân số 8.418 người (đạt 168,36% so với tiêu chuẩn). Phường Quang Trung có diện tích tự nhiên 0,76km2 (đạt 13,82% so với tiêu chuẩn), quy mô dân số 8.714 người (đạt 174,28% so với tiêu chuẩn). Sau khi sáp nhập, phường mới sẽ có tên gọi là phường Ngô Quyền với tổng diện tích 2,08km2, quy mô dân số 25.749 người, đạt tiêu chuẩn đề ra.

Chủ tịch UBND phường Lê Lợi Chu Thị Hà cho biết, từ ngày 25/2, phường đã thực hiện lập và niêm yết Danh sách cử tri tại trụ sở UBND phường và Nhà văn hóa của 6 Tổ dân phố, trang thông tin điện tử, hệ thống truyền thanh phường. UBND phường cũng tổ chức 10 hội nghị thông tin, tuyên truyền đầy đủ, kịp thời đến cử tri về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã. Đồng thời, UBND phường đã thành lập 5 Tổ công tác và 14 Tổ lấy ý kiến cử tri.

Đến 11h30 ngày 31/3, các Tổ lấy ý kiến cử tri của phường Lê Lợi đã hoàn thành lấy ý kiến cử tri đạt 65,26%, trong đó có 99,59% cử tri đã tham gia bỏ phiếu đồng ý.

Tương tự, từ ngày 25/2, phường Quang Trung cũng đã thực hiện niêm yết công khai danh sách cử tri tại 9 điểm. Đồng thời, tăng cường các biện pháp thông tin, tuyên truyền đến dân trên địa bàn phường.

Tính đến 11h30 ngày 31/3, các Tổ lấy ý kiến cử tri của phường Quang Trung đã hoàn thành lấy ý kiến cử tri đạt 4848/5539 (đạt 97,52%). Trong đó, có 99,73% cử tri đã tham gia bỏ phiếu đồng ý.

Chủ tịch UBND phường Ngô Quyền Trần Thế Đạt cho biết, từ ngày 25/2, phường thực hiện niêm yết danh sách cử tri lấy ý kiến về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023-2025 tại 6 điểm.

Phường cũng đã thành lập Ban chỉ đạo gồm 17 thành viên và 12 Tổ lấy ý kiến cử tri với 60 thành viên. Tính đến 11h 30 phút ngày 31/3, công tác lấy ý kiến cử tri của phường đạt cao.