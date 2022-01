Hà Nội kỷ luật hàng loạt cán bộ y tế, dịch vụ công ích

TP - Trong các ngày 21, 24/1, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hà Nội đã họp kỳ thứ 21, xem xét, xử lý trách nhiệm, xử lý kỷ luật đối với các tổ chức đảng, đảng viên tại Đảng bộ 9 Bệnh viện (Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Hữu nghị Việt - Đức,

Bệnh viện Nhi T.Ư, Bệnh viện K, Bệnh viện Phụ sản T.Ư, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới T.Ư, Bệnh viện Mắt T.Ư, Bệnh viện Tâm thần T.Ư I, Bệnh viện Tim Hà Nội) có khuyết điểm, vi phạm theo Thông báo số 153 của Ủy ban Kiểm tra T.Ư.

Ủy ban Kiểm tra Thành ủy nhận thấy các tổ chức Đảng và đảng viên có khuyết điểm, vi phạm trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện việc mua sắm trang thiết bị y tế, liên danh liên kết máy móc thiết bị y tế và mua sắm thuốc. Riêng tại Bệnh viện Tâm thần T.Ư I đã để xảy ra hành vi vi phạm pháp luật hình sự, mua bán, tàng trữ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Ủy ban Kiểm tra Thành ủy quyết định cảnh cáo đối với Ban Thường vụ Đảng ủy Bệnh viện Tâm thần T.Ư I nhiệm kỳ 2020-2025; khiển trách Ban Thường vụ Đảng ủy: Bệnh viện Tim Hà Nội, Bệnh viện Nhi T.Ư và Bệnh viện Mắt T.Ư nhiệm kỳ 2015-2020; khai trừ ra khỏi Đảng 8 cá nhân có sai phạm.

Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hà Nội cũng xem xét, thi hành kỷ luật các tổ chức đảng và đảng viên theo kết luận của Ủy ban Kiểm tra Thành ủy kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Đảng ủy cơ quan Sở Xây dựng và Đảng ủy Cty TNHH một thành viên Thoát nước Hà Nội.

Theo đó, Đảng ủy cơ quan Sở Xây dựng nhiệm kỳ 2015-2020 và Đảng ủy Cty TNHH một thành viên Thoát nước Hà Nội đã buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, thiếu kiểm tra, giám sát tổ chức đảng và đảng viên, dẫn đến có nhiều sai phạm nghiêm trọng trong công tác xử lý, duy trì chất lượng nước hồ trên địa bàn thành phố bằng chế phẩm Redoxy-3C.

Liên quan đến vụ việc này còn có trách nhiệm của Sở Tài chính, Thanh tra thành phố và các đảng viên có liên quan. Những vi phạm nêu trên đã gây hậu quả nghiêm trọng, làm thất thoát lớn ngân sách nhà nước, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức Đảng và chính quyền thành phố.

Ủy ban Kiểm tra Thành ủy quyết định thi hành kỷ luật khiển trách đối với Đảng ủy cơ quan Sở Xây dựng nhiệm kỳ 2015-2020; cảnh cáo đối với Đảng ủy Cty TNHH một thành viên Thoát nước Hà Nội nhiệm kỳ 2015-2020; khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông Võ Tiến Hùng, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Tổng Giám đốc Cty TNHH một thành viên Thoát nước Hà Nội…

Trước đó, đầu tháng 1, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy đã họp kỳ thứ 19, quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức Khai trừ đối với 4 đảng viên liên quan đến vụ án hình sự “Không truy cứu trách nhiệm hình sự của người có tội” xảy ra tại Công an quận Tây Hồ, gồm: ông Phùng Anh Lê, nguyên Trưởng Công an quận, nguyên Thủ trưởng cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Tây Hồ; ông Nguyễn Đức Châu, nguyên Đội trưởng Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an quận Tây Hồ; ông Vũ Công Ngọc, nguyên Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an quận Tây Hồ; ông Lê Đình Trung, nguyên Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp, Công an quận Tây Hồ.