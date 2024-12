Hà Nội khai trương Trung tâm Dữ liệu chính công nghệ điện toán đám mây

TPO - Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Hà Minh Hải nhận định, trong kỷ nguyên cách mạng công nghiệp lần thứ tư, dữ liệu đã vượt qua giới hạn của một nguồn thông tin thông thường để trở thành "tài nguyên chiến lược", từ đó tạo ra những giá trị to lớn, thiết thực cho cả chính quyền, người dân và doanh nghiệp.

Sáng 6/12, UBND thành phố Hà Nội tổ chức lễ khai trương hạ tầng Trung tâm Dữ liệu chính thành phố Hà Nội tại Khu Công nghệ cao Hòa Lạc, Hà Nội. Đây là một trong các sự kiện quan trọng của thành phố Hà Nội trong nỗ lực hoàn thành xây dựng hạ tầng công nghệ thông tin cốt lõi phục vụ công cuộc chuyển đổi số và xây dựng Chính quyền số thành phố Hà Nội, thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TU ngày 30/12/2022 của Thành ủy Hà Nội về chuyển đổi số, xây dựng thành phố Hà Nội thông minh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030...

Trung tâm Dữ liệu chính thành phố Hà Nội được thiết kế, xây dựng trên công nghệ điện toán đám mây riêng hiện đại, đồng bộ, bảo mật đa lớp, mang lại hiệu suất, sự an toàn và tính linh hoạt cao hơn cho người dùng. Đặc biệt, để tối ưu nguồn lực, chi phí, tăng hiệu quả trong quá trình vận hành, Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội đã áp dụng mô hình thuê dịch vụ.

Trung tâm dữ liệu chính thành phố Hà Nội được đặt hạ tầng tại Trung tâm dữ liệu của VNPT khu công nghệ cao Hoà Lạc (VNPT IDC Hoà Lạc).

Theo đại diện Tập đoàn VNPT, VNPT IDC Hoà Lạc là trung tâm dữ liệu quy mô lớn và công nghệ hiện đại hàng đầu Việt Nam. Hệ thống giám sát an ninh theo 6 lớp bảo mật từ ngoài vào trong Data Hall của Trung tâm dữ liệu đạt tiêu chuẩn quốc tế giúp đảm bảo an toàn dữ liệu của khách hàng ở mức cao nhất.

Sau hơn 4 tháng triển khai, các đơn vị đã hoàn thành di trú hơn 300 hệ thống ứng dụng hiện có của thành phố lên hạ tầng mới.

Tạo giá trị thiết thực cho chính quyền, người dân và doanh nghiệp

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Hà Minh Hải nhận định: Trong kỷ nguyên cách mạng công nghiệp lần thứ tư, dữ liệu đã vượt qua giới hạn của một nguồn thông tin thông thường để trở thành "tài nguyên chiến lược", nền tảng định hình sức cạnh tranh và khả năng phát triển của mọi quốc gia, tổ chức. Không giống như tài nguyên hữu hạn, dữ liệu có tính tái sử dụng và khả năng tạo giá trị không ngừng, đặc biệt khi được kết hợp với các công nghệ đột phá như trí tuệ nhân tạo (AI), dữ liệu lớn (Big Data) và Internet vạn vật (IoT). Dữ liệu không chỉ hỗ trợ dự đoán và ra quyết định chính xác, mà còn là chìa khóa để xây dựng chính quyền số minh bạch, thúc đẩy đổi mới sáng tạo trong kinh tế và nâng cao chất lượng cuộc sống của cộng đồng.

Theo lãnh đạo thành phố Hà Nội, Trung tâm Dữ liệu chính đóng vai trò là hạ tầng công nghệ cốt lõi, đảm bảo nền tảng lưu trữ, kết nối và xử lý thông tin an toàn, hiệu quả cho các hệ thống quản lý và dịch vụ công. Đây là nơi hội tụ và khai thác dữ liệu lớn từ các lĩnh vực kinh tế, xã hội, giao thông, y tế, giáo dục,…. Với công nghệ điện toán đám mây hiện đại, bảo mật đa lớp và khả năng mở rộng linh hoạt, Trung tâm Dữ liệu chính không chỉ đảm bảo an toàn, hiệu quả trong lưu trữ và xử lý dữ liệu, mà còn là nơi tích hợp các công nghệ tiên tiến như trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn và Internet vạn vật, từ đó tạo ra những giá trị to lớn, thiết thực cho cả chính quyền, người dân và doanh nghiệp.

"Việc quản trị và khai thác dữ liệu hiệu quả không chỉ đặt nền móng cho sự phát triển bền vững với “tầm nhìn mới, tư duy mới toàn cầu, tư duy Thủ đô và hành động Hà Nội” mà còn khẳng định vai trò tiên phong của Thủ đô trong kỷ nguyên số hóa toàn cầu, góp phần đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc”, ông Hà Minh Hải nói.