Hà Nội họp bàn giải quyết 'điểm nghẽn, ách tắc' giải ngân đầu tư công

TPO - Kỳ họp thứ 9 HĐND thành phố khai mạc sáng nay, 12/9, bàn nhiều nội dung quan trọng, trong đó, sẽ tìm giải pháp có tính đột phá để đẩy nhanh tiến độ các công trình, dự án, đặc biệt là giải quyết các "điểm nghẽn, ách tắc" trong giải ngân vốn đầu tư công của thành phố trong thời gian tới.

Phát biểu khai mạc kỳ họp, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn nêu, đây là kỳ họp chuyên đề, nhưng cũng là kỳ họp có nhiều nội dung quan trọng được xem xét, thông qua.

Cụ thể, HĐND thành phố Hà Nội sẽ xem xét về Đề án phân cấp quản lý nhà nước, ủy quyền trên địa bàn thành phố và Nghị quyết thay thế Nghị quyết số 8/2016 năm 2016 của HĐND thành phố về phân cấp quản lý nhà nước một số lĩnh vực hạ tầng, kinh tế - xã hội trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Theo ông Tuấn, đây là nội dung rất quan trọng, cấp thiết, có tác động, ảnh hưởng lớn đến phát triển kinh tế - xã hội và hiệu lực, hiệu quả hoạt động của các cấp chính quyền thành phố.

Nội dung này đã được HĐND thành phố tập trung thảo luận, cho ý kiến tại kỳ họp thứ bảy (trong tháng 7/2022). Trên cơ sở tổng hợp, tiếp thu các ý kiến của đại biểu HĐND thành phố, UBND thành phố đã tập trung hoàn thiện Đề án và dự thảo Nghị quyết để trình HĐND thành phố xem xét, quyết định tại kỳ họp này.

“Nội dung này cũng đã được Ban Thường vụ Thành ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố cho ý kiến tại nhiều hội nghị và được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố tổ chức lấy ý kiến phản biện xã hội để bảo đảm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước đối với các ngành, lĩnh vực trên cơ sở thực hiện phân cấp hợp lý, rõ ràng, phù hợp với điều kiện thực tiễn của thành phố”, ông Tuấn nêu.

Nội dung thứ hai, HĐND thành phố xem xét nhóm vấn đề về kế hoạch đầu tư công của thành phố.

Ông Tuấn cho biết, trong thời gian qua, Thành ủy, HĐND, UBND thành phố tập trung chỉ đạo quyết liệt các giải pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư công của thành phố. Tuy nhiên, do nhiều nguyên nhân, tiến độ triển khai các công trình dự án còn chậm, kết quả giải ngân vốn đầu tư công của thành phố còn thấp, đến ngày 22/8, mới đạt tỷ lệ giải ngân là 27,1% so với kế hoạch HĐND thành phố giao.

Vì thế, theo ông Tuấn, tại kỳ họp này, bên cạnh việc xem xét, quyết nghị về điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công năm 2022; cập nhật, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021- 2025; định hướng kế hoạch đầu tư công năm 2023 của thành phố và phê duyệt chủ trương, điều chỉnh chủ trương một số dự án đầu tư công, HĐND thành phố tập trung phân tích, đánh giá, chỉ ra các tồn tại, hạn chế và nguyên nhân, đồng thời bàn các giải pháp có tính đột phá để đẩy nhanh tiến độ các công trình, dự án, đặc biệt là giải quyết các "điểm nghẽn, ách tắc" trong giải ngân vốn đầu tư công của thành phố trong thời gian tới.

Kỳ họp thứ 9 HĐND thành phố cũng sẽ xem xét quyết định về mức hỗ trợ, động viên đối với cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng lĩnh vực y tế tại các cơ quan, đơn vị công lập trực thuộc thành phố; xem xét Nghị quyết về mức thu học phí đối với các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập trên địa bàn thành phố Hà Nội năm học 2022-2023 và cơ chế hỗ trợ học phí đối với một số đối tượng trẻ em mầm non và học sinh phổ thông của thành phố.

Ông Tuấn cho biết, nhằm giảm tác động do việc điều chỉnh học phí theo lộ trình của Chính phủ, với quan điểm đồng hành, chia sẻ khó khăn, hỗ trợ giảm bớt gánh nặng tài chính đối với phụ huynh học sinh và để bảo đảm an sinh xã hội, thành phố xây dựng phương án mức thu học phí năm học 2022- 2023 giữ nguyên như năm học 2021- 2022 (gồm cả phần thành phố hỗ trợ 50% học phí).

Phần chênh lệch giữa mức thu thực tế so với mức học phí phải thực hiện theo lộ trình của Nghị định số 81 sẽ do ngân sách thành phố cấp bổ sung. Ngoài chính sách trên, thành phố còn xây dựng cơ chế miễn học phí cho 2 nhóm là: Trẻ em mầm non và học sinh phổ thông thuộc địa bàn các xã miền núi và một số đối tượng chính sách, khó khăn theo quy định...