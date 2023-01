Hà Nội: Dự báo tăng đột biến lượng khách đi lễ hội xuân 2023

TPO - Chiều 12/1, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hà Nội Lê Hồng Sơn chủ trì cuộc họp triển khai công tác tổ chức và quản lý lễ hội xuân 2023.

Tại cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND huyện Đông Anh Nguyễn Thị Tám cho biết, Lễ hội Cổ Loa năm nay gắn với sự kiện công bố Di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia Lễ hội Cổ Loa và công nhận Khu di tích quốc gia đặc biệt di tích lịch sử, kiến trúc nghệ thuật và khảo cổ Cổ Loa là điểm du lịch.

Theo bà Tám, do 2 năm qua lễ hội không được tổ chức, dự báo năm nay sẽ tăng đột biến lượng khách thập phương về tham quan, trẩy hội. Vì thế, huyện đã chỉ đạo xây dựng kế hoạch cụ thể, chi tiết cho công tác tổ chức và quản lý lễ hội, đáp ứng nguyện vọng tâm linh, tín ngưỡng của người dân, với phần lễ được duy trì đúng nghi thức cổ truyền thông qua nghi thức rước kiệu Bát xã Loa Thành.

Đối với Lễ hội Gióng, Phó Chủ tịch UBND huyện Sóc Sơn Hồ Việt Hùng cho biết, địa phương đã chủ động các kế hoạch ứng phó với khả năng tăng đột biến lượng khách tham gia lễ hội; tháo gỡ những khó khăn về bến bãi đỗ xe, ngăn ngừa nguy cơ phát sinh dịch vụ trông giữ xe tự phát gây mất an ninh trật tự, ùn tắc cục bộ.

Các hoạt động văn hóa như biểu diễn nghệ thuật truyền thống, trò chơi dân gian, thi đấu vật, nấu cơm, kéo co… được tổ chức tại nhiều điểm trong không gian di sản, giảm tải việc tập trung đông người ở khu vực hành lễ. Việc phát lộc hoa tre đầu năm vẫn được duy trì như các năm trước, thay thế cho hình thức “cướp lộc” dễ phát sinh chen lấn, giẫm đạp phản cảm….

Dự phòng tình huống quá tải

Trên địa bàn thành phố, các lễ hội khác như Kỷ niệm 234 năm Chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa, Lễ kỷ niệm 1983 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng và Lễ hội đền Hai Bà Trưng năm 2023… tiếp tục được triển khai theo phương thức truyền thống; tăng cường các phương án dự phòng cho các tình huống quá tải khách tham quan, trẩy hội cũng như an toàn phòng dịch, vệ sinh thực phẩm, phòng, chống cháy nổ…

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Lê Hồng Sơn yêu cầu, từ nay đến khi diễn ra lễ hội, các địa phương thường xuyên rà soát công tác tổ chức, lường trước các nguy cơ, vấn đề phát sinh để chủ động có kế hoạch, giải pháp xử lý tình huống, trong đó chú trọng công tác an ninh trật tự, an toàn cứu hộ, vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm, phòng, chống dịch bệnh, cháy nổ…; chủ động phối hợp với các ban, ngành liên quan kiểm tra, giám sát, xử lý các vi phạm trong lễ hội.

Các địa phương cần chủ động phối hợp với các cơ quan truyền thông đẩy mạnh công tác tuyên truyền trước, trong và sau lễ hội về ý nghĩa, giá trị lễ hội cũng như việc thực hiện nếp sống văn minh trong không gian thờ tự, từ đó định hướng, bồi đắp ý thức, trách nhiệm trong xây dựng nếp sống văn minh, bảo tồn, phát huy giá trị lễ hội truyền thống; phối hợp với các sở, ngành liên quan xây dựng kịch bản cho hoạt động văn hóa, trò chơi dân gian bài bản, chuyên nghiệp, từ đó tạo ra sản phẩm văn hóa lành mạnh, hấp dẫn, chất lượng…, đáp ứng yêu cầu về phát triển công nghiệp văn hóa trên địa bàn.

Về lâu dài, các địa phương, đơn vị cần nghiên cứu xây dựng chiến lược văn hóa dài hạn cho việc phát huy giá trị di tích nói chung, trong đó có lễ hội với các sản phẩm du lịch di sản văn hóa, mang đặc trưng của vùng đất, tạo ra giá trị vật chất và làm giàu đời sống tinh thần cho công chúng, du khách.