Hà Nội di dời 160 người dân ở chung cư cũ tránh bão số 3

TPO - Trao đổi với phóng viên Tiền Phong tối 6/9, lãnh đạo phường Tân Mai (Hoàng Mai, Hà Nội) cho biết, lực lượng chức năng địa phương đang phối hợp, hỗ trợ di dời 48 hộ dân (160 nhân khẩu) từ một chung cư cũ đến trường học để đảm bảo an toàn khi bão số 3 sắp đổ bộ.

Gần 22h đêm 6/9, trao đổi với phóng viên Tiền Phong, ông Vũ Hùng Quân, Chủ tịch UBND phường Tân Mai (quận Hoàng Mai) cho biết, chính quyền phường đã quyết định di dời 160 người ở Chung cư A7 Tân Mai để đảm bảo an toàn khi bão số 3 sắp đổ bộ vào đất liền, trong đó dự kiến ảnh hưởng trực tiếp đến Hà Nội.

Theo ông Quân, 160 người dân được di chuyển đến Trường Tiểu học Tân Mai, cách Chung cư A7 Tân Mai khoảng 300 mét.

"Chung cư A7 Tân Mai đã xuống cấp, nguy hiểm cấp độ C. Chúng tôi di chuyển người dân để đảm bảo an toàn cho họ khi bão về", ông Quân nói.

Theo ông Quân, phường đã chuẩn bị nhu yếu phẩm cần thiết và có phương án bảo vệ tài sản cho người dân khi di dời. Trong thời gian di chuyển tránh bão, người dân sẽ được hỗ trợ đầy đủ.

Trước đó, chiều 6/9, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh đã ký ban hành Công điện số 11/CĐ-UBND chỉ đạo các sở, ngành, địa phương tập trung khẩn cấp ứng phó với bão số 3.

Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu tập trung rà soát kỹ, triển khai ngay công tác bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân tại các khu vực nguy hiểm, nhất là trên lồng bè, chòi canh nuôi trồng thủy sản, khu vực có nguy cơ ngập sâu do mưa lũ, khu vực có nguy cơ sạt lở, lũ quét không bảo đảm an toàn, khu vực có nguy cơ mất an toàn do hệ thống điện, công trình, cây xanh gãy, đổ….

Chủ tịch thành phố nhấn mạnh: Kiên quyết không để người dân ở lại khu vực nguy hiểm khi bão ảnh hưởng trực tiếp và mưa lũ lớn (trường hợp cần thiết phải chủ động cưỡng chế di dời để bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân); đặc biệt lưu tâm đến các trường hợp, khu vực đã xảy sự cố, thiệt hại đáng tiếc về người trước đây liên quan đến tai nạn khi đi qua khu vực bị ngập, đánh bắt cá, vớt củi...