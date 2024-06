Hà Nội: Đảm bảo giao thông thông suốt cho sĩ tử dự kỳ thi THPT năm 2024

TPO - Phòng CSGT Công an TP Hà Nội đã triển khai kế hoạch, sẵn sàng các phương án bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong thời gian diễn ra kỳ thi THPT Quốc gia năm 2024.

Theo kế hoạch, kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 diễn ra trong hai ngày 27- 28/6, với 108.573 thí sinh đăng ký dự thi, TP Hà Nội là địa phương có số lượng thí sinh dự thi lớn nhất cả nước.

Do đó, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội đã tập trung chỉ đạo các đơn vị thuộc phòng phối hợp với công an cơ sở xây dựng kế hoạch, phân công lực lượng triển khai đồng bộ các biện pháp công tác nhằm bảo đảm trật tự an toàn giao thông cho kỳ thi.

Cụ thể, trong thời gian trước, trong và sau các ngày diễn ra kỳ thi, lực lượng CSGT sẽ phối hợp với các đơn vị trong và ngoài ngành có liên quan, chủ động hiệp đồng với công an cơ sở triển khai các biện pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông tại các địa điểm tổ chức thi trên địa bàn quản lý.

Theo Phòng CSGT Công an thành phố, đối với các tuyến có lưu lượng người, phương tiện tham gia giao thông đông, các điểm đen về tai nạn giao thông, điểm nút có nguy cơ ùn tắc và các khu vực có khả năng xảy ra ngập úng khi có mưa lớn CSGT sẽ tập trung hướng dẫn, chỉ huy, điều khiển giao thông phòng ngừa ùn tắc và tai nạn giao thông.

Đối với các tuyến quốc lộ, trục chính ra vào Thành phố, địa bàn có nhà ga, bến tàu, bến xe, như: ga Hà Nội, ga Long Biên, ga Trần Quý Cáp, Bến xe phía Nam, Bến xe Nước Ngầm; Bến xe Gia Lâm, Bến xe Mỹ Đình, Bến xe Yên Nghĩa... Phòng CSGT đã chỉ đạo các đơn vị địa bàn chủ động phương án bố trí lực lượng, tăng cường tuần tra, kiểm soát xử lý nghiêm các hành vi vi phạm là nguyên nhân chính, trực tiếp dẫn đến ùn tắc và tai nạn giao thông, phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân, thí sinh... tham dự các kỳ thi được an toàn, thông suốt.

Phòng CSGT khuyến cáo tới phụ huynh trong quá trình đưa, đón con em đi dự thi chấp hành các quy định của Luật Giao thông, điều khiển xe đi đúng phần đường, làn đường quy định, chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông, đội mũ bảo hiểm đúng quy định, khi đến các địa điểm thi tuyệt đối chấp hành theo hướng dẫn của lực lượng chức năng, không dừng đỗ phương tiện gây ùn tắc giao thông, đặc biệt, không giao phương tiện cho con sử dụng để tham gia giao thông khi không đủ điều kiện điều khiển.