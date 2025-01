Hà Nội cần lắp đặt hơn 40.000 camera giám sát

TPO - Hiện nay thành phố cần khoảng 40.210 camera. Trong đó, 23.736 camera giám sát đảm bảo an ninh, trật tự và xử lý vi phạm, 227 camera phục phục vụ Quốc phòng và 16.247 camera giám sát cho quản lý nhà nước.

UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định việc phê duyệt "Đề án tổng thể về quản lý hệ thống camera giám sát tập trung trên địa bàn thành phố".

Theo đó, đề án được thực hiện qua 2 giai đoạn.

Giai đoạn 1 (2024-2025): thành phố sẽ tổ chức phê duyệt các dự án, đề án thành phần. Trong đó, Sở TT&TT chủ trì "Đề án Xây dựng thành phố Hà Nội thông minh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 do Sở TT&TT chủ trì; Sở GTVT chủ trì "Đề án giao thông thông minh trên địa bàn thành phố Hà Nội".

Công an thành phố Hà Nội chủ trì Dự án 2 "Nâng cấp Trung tâm thông tin chỉ huy và lắp đặt hệ thống camera giám sát, chỉ huy điều hành giao thông phục vụ an ninh trật tự, xử lý vi phạm". Trong đó, sẽ xây dựng và ban hành Quy chế quản lý, vận hành, khai thác và sử dụng hệ thống camera giám sát tập trung; ban hành hướng dẫn về phân cấp ủy quyền trong quản lý, lắp đặt hệ thống camera giám sát; tổ chức đào tạo, nâng cao trình độ công nghệ thông tin cho lực lượng công an, công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị về xử lý vi phạm trong an ninh trật tự, phòng chống tội phạm.

Giai đoạn 2 (2025-2030): Triển khai dự án hệ thống camera giám sát theo Đề án, dự án đã được phê duyệt. Hoàn thiện Trung tâm thông tin chỉ huy và điều hành giao thông của Cục Cảnh sát giao thông, Phòng Cảnh sát giao thông. Đồng thời, tích hợp, chuyển đổi phần mềm quản lý dữ liệu, từng bước thống nhất một nền tảng quản lý hệ thống camera giám sát tập trung thành phố.

UBND thành phố Hà Nội cho rằng, đề án được triển khai sẽ mang lại hiệu quả tích cực về đầu tư và xã hội. Cụ thể, sẽ cung cấp cho người dân các dịch vụ tiện ích của giao thông thông minh nhằm tiết kiệm chi phí và thời gian; minh bạch số liệu, nâng cao hiệu quả công tác giám sát và ý thức của người dân.

Ngoài ra, đề án sẽ góp phần xây dựng được kho cơ sở dữ liệu dùng chung hình ảnh giám sát của các ngành, lĩnh vực. Từ đó, giúp các cơ quan chức năng có thông tin, dữ liệu để chỉ đạo điều hành, xử lý các tình huống, quy hoạch và định hướng phát triển Thủ đô.

Theo UBND thành phố Hà Nội, hiện nay UBND các cấp đã triển khai 20.405 camera giám sát. Trong đó, 9.397 camera đang hoạt động với 33 chủng loại khác nhau.

Ngoài ra trên địa bàn thành phố hiện có khoảng gần 100 vị trí lắp đặt camera giám sát tại các cửa ngõ, các tuyến đường trục chính, tuyến đường vành đai do VOV giao thông quản lý, phục vụ công tác giám sát tình hình giao thông, trật tự trên địa bàn.

Hầu hết hệ thống được triển khai kết nối thông qua hạ tầng mạng Internet (thuê hoặc sử dụng nhờ nhà dân), chỉ có một số ít đơn vị triển khai sử dụng hạ tầng truyền dẫn cáp quang dùng riêng.

UBND thành phố Hà Nội cũng cho biết, hiện nay thành phố cần khoảng 40.210 camera. Trong đó, 23.736 camera phục vụ giám sát đảm bảo an ninh, trật tự và xử lý vi phạm; 227 camera phục vụ Quốc phòng; 16.247 camera phục vụ giám sát cho QLNN về an toàn giao thông, hạ tầng giao thông, môi trường, trật tự đô thị.