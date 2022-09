Google vinh danh 4 sinh viên Việt Nam với dự án 'Phát triển ứng dụng vì cộng đồng'

TPO - Vượt qua 835 dự án trên toàn thế giới, dự án Gateway của 4 chàng sinh viên đến từ Trường Đại học Hoa Sen đã giành vị trí cao nhất, trở thành TOP 3 dự án xuất sắc nhất của cuộc thi Solution Challenge 2022 do Google tổ chức và được vinh danh.

Ngày 7/9, Google cùng Trường Đại học Hoa Sen phối hợp tổ chức sự kiện “Phát triển ứng dụng vì cộng đồng”. Đây là sự kiện nhằm truyền cảm hứng đam mê công nghệ đến các bạn sinh viên; giới thiệu nhiều chương trình đào tạo phong phú, miễn phí từ Google để các bạn có cơ hội phát triển và tạo ra nhiều giải pháp công nghệ phục vụ cộng đồng.

Đồng thời, Google cũng vinh danh nhóm 4 sinh viên Việt Nam với dự án Gateway đã xuất sắc đạt giải cao trong cuộc thi Solution Challenge 2022 do Google tổ chức.

Bốn chàng trai và sáng tạo giảm áp lực trong phòng chống dịch COVID-19

Vượt qua 835 dự án trên toàn thế giới, dự án Gateway của 4 chàng sinh viên đến từ Trường Đại học Hoa Sen gồm Nguyễn Võ Đăng Cao, Trương Hoàng Duy, Nguyễn Đăng Khương, Nguyễn Mạnh Hùng đã giành vị trí cao nhất, trở thành TOP 3 dự án xuất sắc nhất của cuộc thi Solution Challenge 2022 (không chia giải nhất, nhì, ba) do Google tổ chức và được vinh danh.

Gateway là một sản phẩm xây dựng các chốt kiểm tra 5K không cần sự hỗ trợ hoặc can thiệp của con người. Mục tiêu chính của dự án là giảm bớt áp lực cho lực lượng y tế, cộng đồng, các doanh nghiệp trong hoạt động phòng chống, ngăn ngừa dịch COVID-19. Với các điều kiện tiên quyết như giá thành thấp, học sinh, sinh viên có thể lắp đặt thông qua các thiết bị linh kiện điện tử, ứng dụng điện thoại để thiết lập Gateway tại nơi sinh sống và làm việc của họ. Đồng thời, Gateway hoàn toàn là ứng dụng open-source (mã nguồn mở), do đó mọi người đều có thể thể tham gia hỏi đáp hoặc cùng nhóm phát triển dự án.

Nguyễn Đăng Khương, thành viên của nhóm cho biết, từ cuối năm 2019, Việt Nam đã chịu ảnh hưởng rất lớn về mọi mặt do dịch COVID-19. Từ tháng 10/2020, Việt Nam đã gỡ bỏ lệnh giãn cách để người dân học tập và làm việc bình thường, nhưng những khâu kiểm tra quá lâu và luôn phải cần 1-2 nhân viên bảo vệ chốt ở các cổng ra vào của một tòa nhà để kiểm tra. Điều đó làm cho tình hình lây nhiễm chéo ngày càng phức tạp. Do đó, nhóm đã lên ý tưởng làm một sản phẩm giải quyết vấn đề này.

Khương cho hay, để thực hiện dự án này, cả nhóm đã mất hơn một tháng để triển khai và thực hiện. Từ lúc lên ý tưởng cho đến lúc hoàn thành sản phẩm là khoảng thời gian giãn cách toàn xã hội, do đó quá trình triển khai ý tưởng, vẽ bản mẫu, tìm mua các thiết bị cần thiết, in các bản mẫu 3D, lên ý tưởng kịch bản và thực hiện video dự thi đều do các bạn sinh viên tự thực hiện.

“Nhóm chia nhỏ các công việc ra nhằm hoàn thiện một mobile app để kiểm tra nhiệt độ, khẩu trang, điểm danh và khử khuẩn. Bên cạnh đó, nhóm còn làm một web app để nhân viên trong tòa nhà có thể theo dõi từ xa và có thể trích xuất dữ liệu nếu cần, tránh lây nhiễm chéo hết mức có thể.

Nhóm sử dụng những công nghệ của Google, một phần để hoàn thành một tiêu chí đánh giá của cuộc thi, phần khác để củng cố và ứng dụng những kiến thức các thánh viên trong nhóm đã học được trong quá trình hoạt động CLB Google Developer Student – Đại học Hoa Sen”- Khương chia sẻ về quá trình thực hiện sản phẩm.

Ngoài sản phẩm Gateway của sinh viên Đại học Hoa Sen, dự án Xtrinsic của nhóm sinh viên Đại học Freiburg (Đức) và dự án Blossom của Đại học Waterloo (Canada) lọt vào TOP 3 của cuộc thi. Với thành tích này, các đội thi nhận được giải thưởng trị giá 3.000 USD cho mỗi thành viên của nhóm cùng với chứng chỉ từ Google.

Truyền lửa cho nhiều thế hệ sinh viên tài năng

Bà Janise Tan, Quản lý cộng đồng lập trình viên khu vực Đông Nam Á, Google Châu Á - Thái Bình Dương cho biết, trong năm 2021, Việt Nam ghi nhận 5.600 công ty công nghệ mới, dẫn đến phát sinh nhu cầu cao về lao động kỹ thuật số trong lĩnh vực Công nghệ Thông tin. Nhu cầu này sẽ luôn tăng cao và đây sẽ là xu hướng tuyển dụng lao động trong tương lai khi mọi ngành nghề và lĩnh vực đều được số hóa.

“Thông qua các sự kiện cộng đồng như sự kiện 'Phát triển ứng dụng vì cộng đồng' này, chúng tôi hy vọng không chỉ tiếp tục truyền lửa cho nhiều thế hệ sinh viên tài năng tiếp theo của Việt Nam mà còn chia sẻ nhiều học bổng đào tạo, các chương trình hỗ trợ thiết thực giúp sinh viên có thể chủ động nâng cao kỹ năng, kiến thức và kinh nghiệm cọ xát thực tế không chỉ tại Việt Nam mà trên toàn cầu. Với nguồn nhân tài tốt, chúng tôi tin Việt Nam sẽ có thêm nhiều ứng dụng công nghệ đột phá để phục vụ cộng đồng và phát triển nền kinh tế số một cách bền vững”, bà Janise Tan nói.

Ngoài ra, cũng theo bà Janise Tan, để hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực cho công cuộc chuyển đổi số của Việt Nam cũng như phát huy tiềm năng của các sinh viên ngành Công nghệ thông tin Việt Nam, Google giới thiệu Học viện Google Play (Google Play Academy)- một nền tảng tự học miễn phí dành cho bất cứ ai muốn phát hành ứng dụng trên Google Play với hơn 100 khóa học nhỏ được xây dựng liền mạch và xuyên suốt dựa trên hành trình phát triển ứng dụng và chương trình Google Career Certificates (Chương trình Phát triển Nhân tài Số) gồm các khóa học liên quan đến ngành Công nghệ thông tin miễn phí trên nền tảng Coursera.

Solution Challenge là cuộc thi thường niên do cộng đồng Developer Student Clubs tổ chức với sự hậu thuẫn từ hãng công nghệ hàng đầu thế giới Google. Mục tiêu của cuộc thi nhằm tìm ra các giải pháp cho các vấn đề của cộng đồng địa phương bằng cách sử dụng một hoặc nhiều sản phẩm nền tảng của Google. Cuộc thi năm nay thu hút 835 dự án đến từ các bạn trẻ của nhiều quốc gia trên thế giới như Canada, South Korea, Germany, Turkey, India…