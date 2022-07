Golfer Nguyễn Anh Minh nhận tài trợ lớn sau SEA Games 31

TPO - Vận động viên đội tuyển golf Việt Nam Nguyễn Anh Minh sẽ nhận được gói tài trợ di chuyển tham gia các giải đấu quốc tế trong vòng 3 năm tới.

Ngày 18/7, tại Hà Nội đã diễn ra họp báo công bố thông tin giải Bamboo Airways Golf Tournament với chủ đề 4 Together Swing. Năm nay, giải đấu sẽ diễn ra từ 18/8 - 21/8 trên sân FLC Golf Links Sam Son và quy tụ hơn 1.000 golfer tham dự.

Các golfer tham gia giải sẽ thi đấu theo thể thức System 36, chia ba bảng theo Handicap: Bảng A (0-15 HDC Index), Bảng B (16-28 HDC) và Bảng C (HDC 29 trở lên). Sau mỗi ngày thi đấu, BTC sẽ tiến hành trao cúp cho các cá nhân có thành tích cao theo từng bảng. Ngoài ra, giải thưởng Best Gross sẽ dành cho chủ nhân xứng đáng có điểm gậy thấp nhất sau 8 buổi thi đấu.

"Đúng như tên gọi của giải đấu 'Together - To get there', chúng tôi không chỉ kỳ vọng mang đến cho những người yêu golf nhiều trải nghiệm thú vị qua các vòng đấu đầy kịch tính, mà còn mong muốn thể hiện thông điệp cùng đích đến, cùng đạt được mục tiêu, cùng vượt qua chính mình và cùng chiến thắng", ông Nguyễn Ngọc Trọng - Phó Chủ tịch kiêm Phó Tổng Giám đốc Bamboo Airways chia sẻ tại họp báo.

Cũng trong khuôn khổ sự kiện, Bamboo Airways đã tổ chức Lễ ký kết ghi nhớ hợp tác tài trợ vé bay trong 3 năm cho golfer Nguyễn Anh Minh, thành viên của đội tuyển golf Việt Nam dự SEA Games 31, đi tham gia thi đấu ở các giải đấu ở trong nước và quốc tế trên các đường bay mà hãng bay này khai thác.

Nguyễn Anh Minh được xem là một trong những golfer xuất sắc nhất Việt Nam vào thời điểm hiện tại. Chỉ mới 15 tuổi, “hiện tượng làng golf Việt Nam” đã đạt được nhiều thành tích đáng nể, như vô địch giải nghiệp dư châu Á tại Thái Lan năm 2022, giải golf quốc gia 2022, Lexus Challenge 2022, Tiền Phong Golf Championship 2021, Bamboo Airways Golf Tournament 2021 – Flight to the Top… Đây cũng đang nhà vô địch có điểm số tốt nhất trong lịch sử 17 năm của giải golf vô địch quốc gia.