Gối dầm cầu Thanh Trì bị nghiêng, đề xuất sửa chữa với kinh phí 120 tỷ đồng

TPO - Qua kiểm tra các hạng mục đảm bảo an toàn trên cầu Thanh Trì, đại diện Sở GTVT Hà Nội vừa cho biết, nhiều gối cầu nhịp của cầu đã bị phồng, rạn nứt, thậm chí một số gối cầu đang làm việc ở trạng thái bị nghiêng.

Lãnh đạo Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông, Sở GTVT Hà Nội vừa cho biết, qua kiểm tra các hạng mục đảm bảo an toàn trên cầu Thanh Trì, đơn vị phát hiện, hiện toàn bộ 378/378 (100%) gối cầu cao su bản thép và 180/198 gối cầu nhịp dầm liên tục đúc trên đà giáo của cầu đã bị phồng, rạn nứt bề mặt.

Thực tế trên, dẫn đến một số gối cầu đang làm việc ở trạng thái bị nghiêng. Các gối cao su bị phồng, rạn nứt bề mặt và bị biến dạng từ 1-7mm so với kích thước ban đầu.

Đánh giá về mức độ, lãnh đạo Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông cho biết, về lâu dài sẽ ảnh hưởng tới kết cấu nhịp và độ an toàn của cầu. Do đó, Ban kiến nghị thay thế các gối cầu đã hư hỏng bằng kết cấu gối cầu mới có tính năng tương đương để bảo đảm an toàn khai thác.

Để nhanh chóng được sửa chữa, khắc phục tình trạng trên, Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông trình Sở GTVT thẩm định, phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng công trình sửa chữa kết cấu nhịp, gối, trụ nhằm bảo đảm an toàn khai thác cầu Thanh Trì.

Theo báo cáo này, tổng kinh phí sửa chữa hư hỏng trên cầu Thanh Trì là gần 120 tỷ đồng, nguồn kinh phí này được giải ngân từ nguồn ngân sách thành phố Hà Nội

Thời gian thực hiện dự án được Ban duy tu đưa ra là từ 2024-2025.

Cầu Thanh Trì bắc qua sông Hồng Hà Nội được đưa vào sử dụng năm 2007, cầu nằm trên tuyến đường Vành đai 3 bắc qua sông Hồng, Hà Nội. Đến nay cầu đã trải qua thời gian là 17 năm sử dụng với lượng phương tiện qua lại luôn gấp nhiều lần năng lực thiết kế.