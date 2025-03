Gỡ vướng cho 4 trạm dừng nghỉ cao tốc Bắc - Nam

TP - Cục Đường bộ Việt Nam đã ký hợp đồng thêm 7 dự án công trình trạm dừng nghỉ trên tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông. Đến nay, có 17/21 dự án công trình trạm dừng nghỉ đã chọn được nhà đầu tư.

4 trạm dừng nghỉ chưa tìm được nhà đầu tư

Ngày 25/3, Cục Đường bộ Việt Nam (Bộ Xây dựng) tổ chức lễ ký hợp đồng dự án đầu tư kinh doanh 7 công trình trạm dừng nghỉ trên tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông.

Cụ thể, 4 dự án trạm dừng nghỉ tại các cao tốc Vạn Ninh - Cam Lộ (qua các tỉnh Quảng Bình và Quảng Trị), Quảng Ngãi - Hoài Nhơn (qua các tỉnh Quảng Ngãi và Bình Định), Vân Phong - Nha Trang (thuộc tỉnh Khánh Hòa) và Bùng - Vạn Ninh (thuộc tỉnh Quảng Bình) do liên danh Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam và Cty Xăng dầu Thừa Thiên - Huế làm chủ đầu tư. Trạm dừng nghỉ tại cao tốc Cam Lộ - La Sơn (qua Quảng Trị và Huế) do liên danh CTCP đầu tư du lịch T&T, CTCP 19-5 Thanh Hóa và Doanh nghiệp tư nhân Trung Phương làm chủ đầu tư. Trạm dừng nghỉ tại cao tốc quốc lộ 45 - Nghi Sơn (Thanh Hóa) do liên danh CTCP Xe khách Phương Trang FUTABUSLINES và Cty TNHH Thành Hiệp Phát làm chủ đầu tư. Trạm dừng nghỉ tại cao tốc Vũng Áng - Bùng (qua các tỉnh Hà Tĩnh - Quảng Bình) do CTCP Tập đoàn Xuân Khiêm làm chủ đầu tư.

Ông Trần Văn Hùng, Phó trưởng phòng Phòng Quản lý đầu tư công tư (Cục Đường bộ Việt Nam) cho biết, đến nay, đã có 17 dự án trạm dừng nghỉ tìm được nhà đầu tư trong tổng số 21 dự án đang được triển khai. Trong đó có 15 trạm đã ký hợp đồng, 2 trạm đang đàm phán với nhà đầu tư để ký kết hợp đồng. Với 4 dự án trạm dừng nghỉ còn lại, có 3 trạm đang lựa chọn nhà đầu tư, 1 trạm đang điều chỉnh thông tin dự án và hồ sơ mời thầu để đấu thầu lại.

“Trạm dừng nghỉ không chỉ là điểm dừng chân, mà còn cung cấp dịch vụ thiết yếu, bảo đảm an toàn giao thông và nâng cao trải nghiệm của người dân. Việc đưa công trình vào khai thác cũng là điều kiện để thu phí các tuyến cao tốc do Nhà nước đầu tư, giúp nhà đầu tư nhanh chóng thu hồi vốn và tăng hiệu quả kinh doanh,” ông Hùng nói.

Ông Nguyễn Quang Dũng, Phó TGĐ Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) cho rằng, các chủ đầu tư hiểu rõ tầm quan trọng và trách nhiệm trong việc xây dựng trạm dừng nghỉ. “Chúng tôi cam kết sẽ nỗ lực tối đa để hoàn thành đúng tiến độ, đảm bảo việc đầu tư, vận hành và khai thác trạm dừng nghỉ đồng bộ với việc khai thác tuyến cao tốc Bắc - Nam”, ông nói.

Ông Lê Văn Sáu, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án (QLDA) đường Hồ Chí Minh khẳng định sẽ đồng hành, sát cánh cùng các nhà đầu tư để tháo gỡ vướng mắc, đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật trong quá trình thực hiện các dự án trạm dừng nghỉ.

Đẩy mạnh công tác giải phóng mặt bằng

Ông Bùi Quang Thái, Cục trưởng Cục trưởng Cục Đường bộ Việt Nam đánh giá cao nỗ lực của các Ban QLDA trong việc tổ chức đấu thầu, lựa chọn nhà đầu tư đúng theo quy định pháp luật. “Trạm dừng nghỉ là bộ phận quan trọng của kết cấu hạ tầng đường bộ. Ngoài chức năng cung cấp dịch vụ cho người tham gia giao thông, các trạm dừng nghỉ phải là những điểm nhấn kiến trúc, là điểm mà người đi trên cao tốc mong muốn dừng nghỉ. Các trạm dừng nghỉ cũng góp phần phát triển kinh tế, đặc biệt cho các khu vực lân cận bằng cách tạo ra cơ hội việc làm và thúc đẩy du lịch”, ông cho biết.

Trong 7 dự án trạm dừng nghỉ được ký kết hợp đồng, 3/7 trạm đã có mặt bằng là trạm Quốc lộ 45 - Nghi Sơn, trạm Vũng Áng - Bùng và trạm Vân Phong - Nha Trang. Với 4 trạm còn lại tại các cao tốc Bùng - Vạn Ninh, Vạn Ninh - Cam Lộ, Cam Lộ - La Sơn và Quảng Ngãi - Hoài Nhơn, các Ban QLDA và nhà đầu tư đang phối hợp với địa phương để đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng (GPMB).

Giữa tháng 3, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh đã có công điện gửi UBND 12 tỉnh đề nghị đẩy nhanh tiến độ hoàn thành công tác GPMB các trạm dừng nghỉ trên cao tốc Bắc - Nam phía Đông. Công điện nêu rõ, do công tác GPMB chưa đáp ứng được tiến độ hợp đồng nên tiến độ thực hiện các dự án trạm dừng nghỉ chưa đáp ứng yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ. Vì vậy, ông Bùi Quang Thái đề nghị các Ban QLDA cùng các nhà đầu tư khẩn trương phối hợp với các địa phương, đẩy nhanh công tác GPMB để bàn giao mặt bằng trong tháng 4/2025 theo chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.