Gỡ điểm nghẽn để Nghệ An thực sự trở thành trung tâm vùng Bắc Trung Bộ

TPO - Sáng 13/12, tại TP Vinh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Ban Kinh tế T.Ư tổ chức Tọa đàm “Định hướng phát triển kinh tế tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”.

Phát biểu chào mừng tọa đàm, ông Thái Thanh Quý, Bí thư Tỉnh Ủy Nghệ An nhấn mạnh: "Ngay từ đầu năm 2022 đến nay, Tỉnh ủy Nghệ An đã dành nhiều thời gian, công sức để triển khai tổng kết việc thực hiện Nghị quyết số 26 của Bộ Chính trị, xác định đây là một trong những nhiệm vụ chính trị rất quan trọng được ưu tiên hàng đầu".

Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An cho rằng, tọa đàm hôm nay sẽ giúp Ban Chỉ đạo Đề án và Tỉnh ủy nhìn nhận rõ hơn, cụ thể hơn về những kết quả đạt được, những khó khăn, hạn chế, tồn tại, nguyên nhân, những bài học kinh nghiệm trong 10 năm tổ chức thực hiện Nghị quyết số 26 của Bộ Chính trị; đồng thời, sẽ giúp làm sáng tỏ hơn những vấn đề lý luận và thực tiễn đặt ra đối với phương hướng, nhiệm vụ phát triển tỉnh Nghệ An từ nay đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Phát biểu đề dẫn tọa đàm, ông Trần Tuấn Anh - Trưởng Ban Kinh tế T.Ư, Trưởng Ban Chỉ đạo Đề án Tổng kết Nghị quyết 26 cho rằng, Tọa đàm nhằm thống nhất chung các nhận thức, xây dựng các luận cứ khoa học và thực tiễn, giúp Ban Chỉ đạo tổng hợp, báo cáo, đề xuất Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết mới về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng - an ninh tỉnh Nghệ An đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045.

Làm rõ các điểm “nghẽn” về cơ chế, chính sách và công tác phối hợp các bộ, ngành và địa phương trong triển khai, thực hiện; Đánh giá về phát triển từng lĩnh vực, địa bàn trong tỉnh, tìm ra các điểm đặc thù, các lợi thế cần được khai thác; gợi mở các mô hình tốt, cách làm hay xuất phát từ thực tiễn.

“Những ý kiến tại Tọa đàm là nền tảng rất cơ bản, quan trọng trên tinh thần nói thẳng, nói thật và trao đổi đi vào thực chất, có trách nhiệm để chúng ta có cơ sở cả thực tiễn và khoa học để thống nhất về quan điểm, nhận thức, phục vụ Bộ Chính trị nghiên cứu, ban hành Nghị quyết mới cho Nghệ An”, Trưởng Ban Kinh tế T.Ư Trần Tuấn Anh cho hay.

Tại buổi tọa đàm, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành T.Ư Đảng, nguyên Bộ trưởng Bộ Thương mại, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Trương Đình Tuyển đã phân tích bối cảnh ban hành Nghị quyết số 26, gắn với đánh giá quá trình thực hiện. Nêu bật tầm quan trọng của sự phối hợp giữa T.Ư và địa phương trong tổ chức thực hiện, nhất là trong việc vượt qua các thách thức nảy sinh trong quá trình thực hiện Nghị quyết. Cùng với đó là vai trò quan trọng trong việc ứng dụng thành quả Cách mạng công nghiệp lần thứ 4, ứng dụng chuyển đổi số để xây dựng chính quyền số, kinh tế số, xã hội số;...

Sau khi đúc rút 6 kết quả đạt được, 4 hạn chế trong quá trình thực hiện Nghị quyết số 26, ông Lê Doãn Hợp, nguyên Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An cũng đã đưa ra những gợi ý về hướng phát triển sắp tới, với khẩu hiệu giải phóng tư tưởng, quyết chí làm giàu và sớm đưa Nghệ An thoát khỏi tỉnh nghèo. Đặt ra các mục tiêu nhấn mạnh đến thu ngân sách đến năm 2030 thu đủ chi và đến năm 2040 không chỉ thu ngân sách đủ chi mà còn kết dư phát triển.

Phát biểu kết luận tọa đàm, Trưởng ban Kinh tế T.Ư Trần Tuấn Anh cho biết: Đề án “Tổng kết thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW, ngày 30/7/2013 của Bộ Chính trị khóa XI về phương hướng, nhiệm vụ phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2020” là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Ban Kinh tế Trung ương trong năm 2022 và cũng là nhiệm vụ trọng tâm trong chương trình công tác của Bộ Chính trị và đã được thông qua trong kế hoạch công tác của toàn khóa.

Đánh giá cao tinh thần rất tâm huyết, thẳng thắn, trách nhiệm các đại biểu phát biểu tại tọa đàm, Trưởng ban Kinh tế T.Ư Trần Tuấn Anh đã tổng kết lại một số nội dung cơ bản tại tọa đàm. Đặc biệt, trên cơ sở những kết quả đạt được, hạn chế, đề xuất, các đại biểu tham dự đều thống nhất cao về việc đề nghị Ban Chỉ đạo đề xuất Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết mới “về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”, để tiếp tục khẳng định quan điểm của Đảng về vai trò, vị trí và tầm quan trọng của Nghệ An đối với vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ và cả nước; và là cơ sở để Quốc hội, Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương hoàn thiện, ban hành các cơ chế, chính sách đặc thù và bổ sung nguồn lực để phát triển bền vững tỉnh Nghệ An.

“Báo cáo tổng kết cuối cùng của Ban Chỉ đạo sẽ phải đảm bảo sự toàn diện, đầy đủ và có tính hệ thống cả trong công tác thể chế hóa cũng như tổ chức triển khai thực hiện; để Nghị quyết mới trở thành động lực, nguồn lực phục vụ cho sự phát triển toàn diện, bền vững, nhanh của Nghệ An trong thời gian tới, để Nghệ An thực sự trở thành trung tâm của vùng Bắc Trung Bộ, cũng như có đóng góp xứng đáng trong phát triển của Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ theo tinh thần Nghị quyết số 26-NQ/TW của Bộ Chính trị”, Trưởng ban Kinh tế T.Ư Trần Tuấn Anh khẳng định.