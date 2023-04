Giao dịch đất nền phía Nam giảm hơn 90%

TPO - Trong quý I/2023, nguồn cung đất nền ở khu vực phía Nam khoảng 385 sản phẩm, giảm 79% so với cùng kỳ năm 2022, trong đó số lượng tiêu thụ mới đạt 78 nền, giảm 94% so với cùng kỳ năm ngoái.

Giá bán vẫn tăng

Tập đoàn Dịch vụ Bất động sản DKRA (DKRA Group) vừa công bố báo cáo Thị trường bất động sản nhà ở TPHCM và vùng phụ cận quý I/2023.

Theo đó, thị trường bất động sản rơi vào trạng thái trầm lắng, thanh khoản ở mức thấp. Nguồn cung mới lẫn sức cầu toàn thị trường sụt giảm đáng kể so với cùng kỳ năm 2022.

Đáng chú ý, phân khúc đất nền chứng kiến sự trở lại hiếm hoi nguồn cung mới tại TPHCM sau thời gian dài vắng bóng dự án. Cụ thể, phân khúc đất nền trong quý I tại TPHCM và vùng phụ cận ghi nhận 8 dự án mở bán với nguồn cung khoảng 385 sản phẩm, giảm 79% so với cùng kỳ năm 2022. Lượng tiêu thụ mới đạt 78 nền, giảm 94% so với cùng kỳ năm ngoái.

Thị trường đất nền vùng phụ cận tiếp tục giữ vị thế chủ lực. Nguồn cung mới tập trung chủ yếu ở Long An và Bình Dương. Riêng TPHCM hiếm hoi xuất hiện nguồn cung mới sau thời gian dài vắng bóng dự án, đóng góp 13,8% vào tổng cung thị trường. Mặt bằng giá bán mới trong quý có mức tăng trung bình từ 5 - 7% so với cùng kỳ năm 2022. Mức tăng tập trung ở những dự án hoàn thiện pháp lý và tiến độ hạ tầng tốt.

Dữ liệu của Batdongsan.com.vn cũng cho thấy, trong quý I, mức độ quan tâm bất động sản tại TPHCM và Bình Phước, Long An, Đồng Nai đều sụt giảm. Riêng tháng 2, lượt tìm kiếm đất nền TPHCM trên các chợ trực tuyến giảm 32 - 45% đối với đất lẻ và đất dự án. Đơn vị này nhìn nhận thị trường đất nền chưa có dấu hiệu hồi phục trong ngắn hạn.

Tuy nhiên, mặt bằng giá rao bán tại các khu vực này gần như đi ngang hoặc có sự điều chỉnh khá nhẹ. Cá biệt, một số nhà đầu tư đang gặp áp lực về dòng tiền mới giảm giá mạnh. Dù vậy, xu thế này không đại diện cho toàn bộ thị trường, thậm chí, một số khu vực như huyện Hóc Môn và huyện Nhà Bè còn tăng giá 7 - 8% so với quý IV năm ngoái.

Khó có đột biến

Ông Đinh Minh Tuấn, Giám đốc Batdongsan.com.vn khu vực phía Nam cho biết, đất nền là sản phẩm liên quan tới đầu cơ và đầu tư nhiều hơn, Do đó, khi thị trường tăng trưởng, đất nền là phân khúc tăng giá đầu tiên, còn khi thị trường khó khăn, loại hình này trở thành phân khúc bị ảnh hưởng nhiều nhất. Theo ông, thị trường hiện vẫn chưa có dấu hiệu hồi phục trong ngắn hạn.

Tương tự, ông Nguyễn Quốc Anh, Phó tổng giám đốc Batdongsan.com.vn cũng cho rằng, sẽ không xảy ra cơn sốt đất trong năm nay. Tuy nhiên, xét về dài hạn, đất nền vẫn là loại hình đầu tư tiềm năng nếu nhà đầu tư biết lựa chọn những sản phẩm có giá trị sử dụng cũng như khả năng khai thác tạo ra dòng tiền trên chính sản phẩm đó, chẳng hạn như có thể xây nhà trọ, nhà kho, công xưởng hoặc trở thành căn nhà thứ hai.

Theo dự báo từ DKRA Group, nguồn cung phân khúc đất nền trong quý II/2023 sẽ tăng nhẹ so với 3 tháng đầu năm, dao động khoảng 450 - 600 nền, tập trung chủ yếu tại các vùng phụ cận như Bình Dương, Long An, Đồng Nai. Mặt bằng giá sơ cấp tiếp tục xu hướng đi ngang so với quý I nhằm kích cầu thị trường.

Ông Võ Hồng Thắng - Phó giám đốc bộ phận R&D DKRA Group đánh giá, thanh khoản đất nền đang xuống thấp kỷ lục, có thể đã diễn ra nhiều cuộc mặc cả giảm giá giữa bên bán và bên mua nhưng đôi bên chưa tìm tiếng nói chung.

Theo ông Thắng, với tình hình kinh tế đang gặp nhiều khó khăn, lãi suất vay vẫn neo ở mức cao, những vướng mắc pháp lý còn phải xếp hàng chờ đến lượt được tháo gỡ, giới đầu tư ngủ đông, thị trường đất nền nhiều khả năng sẽ khó có những đột biến trong ngắn hạn.