Giảm nghèo bền vững vẫn là nhiệm vụ trọng tâm

TPO - Sáng 12/11, tại thành phố Lai Châu, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lai Châu.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc biểu dương Đảng bộ, chính quyền và đồng bào các dân tộc trong tỉnh Lai Châu đã tạo được không khí đoàn kết, quyết tâm cao trong phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện các mục tiêu Nghị quyết Đại hội XIII Đảng. Tuy còn nhiều khó khăn nhưng tỉnh đã có bước phát triển nhanh, toàn diện về kinh tế - xã hội. Trong đó, kinh tế tăng trưởng gần 8% và thu ngân sách nhà nước vượt dự toán.

Cùng với chia sẻ khó khăn với tỉnh, nhất là về giao thông khó khăn, chắc trở, Chủ tịch nước đề nghị Đảng bộ và đồng bào các dân tộc Lai Châu đoàn kết và quyết tâm hơn nữa để tiếp tục phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo. Trong đó, cần gieo vào lòng đồng bào các dân tộc ý thức tự lực, tự cường, ý chí vượt khó vươn lên, cải thiện kinh tế và cuộc sống cho gia đình mình. Bởi trước mắt, với tỷ lệ hộ nghèo trên 20% thì giảm nghèo bền vững cho người dân vẫn được coi là nhiệm vụ chính trị trọng tâm của Đảng bộ tỉnh.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cũng đề nghị tỉnh Lai Châu làm tốt công tác bảo đảm an ninh biên giới, an ninh tôn giáo, trật tự an toàn xã hội vùng biên cương, cùng với phía bạn tạo ra một không gian kinh tế cởi mở, bằng hữu và tin cậy trên 265km đường biên giới với Trung Quốc. Qua đó, xây dựng và quản lý tuyến biên giới quốc gia hòa bình, ổn định, hữu nghị, hợp tác và phát triển bền vững.