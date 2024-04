Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu điều động, bổ nhiệm cán bộ chủ chốt

TPO - Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu điều động Trung tá Nguyễn Thị Bích Phượng, Phó Trưởng phòng Cảnh sát cơ động đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó Trưởng phòng An ninh kinh tế; điều động và bổ nhiệm Trung tá Trần Xuân Hải, Trưởng Công an xã Nậm Tăm, huyện Sìn Hồ đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Cảnh sát cơ động.

Chiều 3/4, Công an tỉnh Lai Châu tổ chức lễ công bố quyết định của Giám đốc Công an tỉnh về công tác cán bộ. Nhằm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới, Đảng ủy, Ban giám đốc Công an tỉnh điều động Trung tá Nguyễn Thị Bích Phượng, Phó Trưởng phòng Cảnh sát cơ động, đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó Trưởng phòng An ninh kinh tế. Điều động và bổ nhiệm Trung tá Trần Xuân Hải, Trưởng Công an xã Nậm Tăm, huyện Sìn Hồ đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Cảnh sát cơ động. Phát biểu giao nhiệm vụ, Đại tá Sùng A Súa, Phó Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu ghi nhận và chúc mừng hai đồng chí được điều động, bổ nhiệm. Phó Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu yêu cầu hai đồng chí tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, tạo sự đoàn kết, thống nhất, gương mẫu trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ; nhanh chóng tiếp cận công việc, phát huy năng lực, chủ động nắm chắc tình hình, làm tốt công tác tham mưu, phối hợp chỉ đạo triển khai có hiệu quả các mặt công tác theo chức năng, nhiệm vụ được giao. Nhận nhiệm vụ, tân Phó Trưởng phòng An ninh kinh tế Nguyễn Thị Bích Phượng và tân Phó trưởng phòng Cảnh sát cơ động Trần Xuân Hải cảm ơn sự quan tâm, ghi nhận của Đảng ủy, Ban giám đốc Công an tỉnh cũng như lãnh đạo, cán bộ, chiến sỹ đơn vị đồng thời xin hứa sẽ không ngừng học tập, tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Công bố quyết định của Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu về công tác cán bộ Công an tỉnh Lai Châu công bố quyết định về công tác cán bộ Đinh Thùy