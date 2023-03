Công bố quyết định của Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu về công tác cán bộ

TPO - Sáng 28/3, Công an tỉnh Lai Châu tổ chức lễ công bố Quyết định của Giám đốc Công an tỉnh về việc bổ nhiệm Đại úy Nguyễn Minh Điệp, đội trưởng Phòng Cảnh sát kinh tế giữ chức vụ Phó trưởng Phòng Cảnh sát kinh tế.

Tại lễ công bố, lãnh đạo Phòng Tổ chức cán bộ công bố quyết định của Giám đốc Công an tỉnh về việc bổ nhiệm Đại úy Nguyễn Minh Điệp, đội trưởng Phòng Cảnh sát kinh tế giữ chức vụ Phó trưởng Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Lai Châu.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Phạm Hải Đăng, Phó Giám đốc Công an tỉnh chúc mừng đồng chí Nguyễn Minh Điệp được bổ nhiệm đợt này.

Đồng chí Phó Giám đốc khẳng định, đây là sự ghi nhận những nỗ lực, phấn đấu của đồng chí Điệp trong công tác, chiến đấu, xây dựng lực lượng Công an nhân dân.

Đại tá Phạm Hải Đăng cũng đề nghị trên cương vị mới tân Phó trưởng Phòng cảnh sát kinh tế tiếp tục phát huy những kiến thức, kinh nghiệm, truyền thống tốt đẹp của lực lượng Công an nhân dân; nhanh chóng tiếp cận công việc, cùng tập thể lãnh đạo đơn vị tham mưu, chỉ đạo các mặt công tác theo chức năng, nhiệm vụ của mình được phụ trách, góp phần bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; xây dựng tập thể đơn vị đoàn kết, vững mạnh.

Phát biểu tại buổi lễ nhận nhiệm vụ, Đại úy Nguyễn Minh Điệp cảm ơn sự tin tưởng, ghi nhận của Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh và xin hứa sẽ phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.