Giải thể Trạm kiểm soát tải trọng xe lưu động tỉnh Hà Nam

TPO - Từ ngày 1/1/2025, Trạm kiểm soát tải trọng xe lưu động tỉnh Hà Nam sẽ chính thức giải thể.

Ngày 23/12, UBND tỉnh Hà Nam cho biết, UBND tỉnh vừa có quyết định giải thể Trạm kiểm soát tải trọng xe lưu động tỉnh (thuộc Sở Giao thông Vận tải (GTVT) Hà Nam).

Theo đó, Trạm kiểm soát tải trọng xe lưu động tỉnh Hà Nam chính thức giải thể kể từ ngày 1/1/2025.

UBND tỉnh thu hồi con dấu của Trạm kiểm soát tải trọng xe lưu động tỉnh Hà Nam về cơ quan có trách nhiệm để quản lý theo quy định.

UBND tỉnh Hà Nam yêu cầu Sở GTVT phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện bàn giao, tiếp nhận viên chức, người lao động, cơ sở vật chất, trang thiết bị... của Trạm kiểm soát tải trọng xe lưu động tỉnh Hà Nam theo quy định.

Đại diện Sở GTVT tỉnh Hà Nam cho biết, lý do đề xuất giải thể Trạm kiểm soát tải trọng xe lưu động là bởi theo Luật Trật tự An toàn giao thông đường bộ 2024 có hiệu lực từ ngày 1/1/2025 thì lực lượng kiểm soát tải trọng xe có sự thay đổi. Bên cạnh đó, Bộ GTVT cũng có văn bản cho biết loại hình Trạm kiểm soát tải trọng xe lưu động sẽ dừng hoạt động khi Luật Trật tự An toàn giao thông đường Bộ 2024 có hiệu lực. Do đó, Sở GTVT Hà Nam đã có văn bản đề nghị UBND tỉnh Hà Nam giải thể Trạm kiểm soát tải trọng xe lưu động.

Được biết, Trạm kiểm soát tải trọng xe lưu động tỉnh Hà Nam được thành lập theo Quyết định số 1316/QĐ-UBND ngày 31/8/2016 của UBND tỉnh Hà Nam.

Theo quy chế hoạt động, Trạm Kiểm soát tải trọng xe lưu động tỉnh Hà Nam gồm Trạm trưởng, phó Trạm trưởng, nhân viên kỹ thuật và nhân viên khác. Kinh phí hoạt động của Trạm được đảm bảo từ Quỹ Bảo trì đường bộ tỉnh, kinh phí an toàn giao thông hàng năm và các nguồn kinh phí hợp pháp khác.