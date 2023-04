Giải thể trạm kiểm soát chống buôn lậu tại Quảng Ninh

TPO - Chính phủ quyết định giải thể Trạm Kiểm soát chống buôn lậu tại km 15, bến đò Dân Tiến - Quảng Ninh sau 24 năm thành lập.

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang vừa ký quyết định giải thể Trạm Kiểm soát liên hợp Km 15, bến đò Dân Tiến - Quảng Ninh được thành lập theo Quyết định số 422/QĐ-TTg ngày 19/5/1998 của Thủ tướng Chính phủ.

Phó Thủ tướng yêu cầu Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh tiến hành thủ tục giải thể Trạm Kiểm soát liên hợp Km 15, bến đò Dân Tiến - Quảng Ninh theo đề án được phê duyệt và báo cáo Thủ tướng Chính phủ (qua Bộ Tài chính) về kết quả thực hiện theo đúng quy định.

Đồng thời có biện pháp chỉ đạo kịp thời triển khai phương án đấu tranh ngăn chặn, kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ tình hình buôn lậu, gian lận thương mại trên địa bàn, không để xảy ra tình hình phức tạp và bảo đảm không thất thoát vốn, tài sản nhà nước sau khi giải thể trạm kiểm soát liên hợp.

Theo Cục Hải quan Quảng Ninh, qua gần 24 năm thành lập, Trạm Kiểm soát liên hợp Km15 - Bến đò Dân Tiến đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao, hạn chế đáng kể hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng hóa từ biên giới Trung Quốc vào nội địa Việt Nam trên tuyến đường quốc lộ 18A, góp phần giữ ổn định an ninh trật tự, không để xảy ra điểm nóng về buôn lậu, về đường dây ổ nhóm buôn lậu…

Trong 24 năm qua, các lực lượng liên ngành này đã xử lý 6.313 vụ buôn lậu, giá trị tang vật hơn 94 tỷ đồng.

Tuy nhiên, từ năm 2019 trở lại đây, lưu lượng phương tiện lưu thông qua Trạm giảm. Đặc biệt, từ khi dịch bệnh COVID-19 bùng phát, Trạm chủ yếu thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch bệnh. Kết quả thực hiện nhiệm vụ đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả giảm nhiều so với các năm trước.

Trước đó, ngày 19/5/1998, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định thành lập 6 Trạm Kiểm soát liên hợp chống buôn lậu và gian lận thương mại ở một số địa điểm thuộc khu vực ra - vào biên giới để phát hiện, xử lý hàng hóa nhập lậu, gian lận thương mại. Thành phần của Trạm Kiểm soát liên hợp gồm các lực lượng: Công an, Hải quan, Bộ đội Biên phòng, Quản lý thị trường, Thuế vụ do lực lượng Hải quan làm Trưởng trạm, Tổ chức và số lượng biên chế cụ thể tại các Trạm kiểm soát liên hợp do Chủ tịch UBND tỉnh nơi lập trạm quyết định.

Trạm Kiểm soát liên hợp có nhiệm vụ: Kiểm tra, kiểm soát nhằm phát hiện hàng hóa xuất, nhập lậu, gian lận thương mại để xử lý, hoặc chuyển cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định của pháp luật.