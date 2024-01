Giải quyết tố cáo vụ việc lừa đảo, chiếm đoạt tiền thông qua hình thức ‘chơi họ’

TPO - Thời gian qua, Ban Bạn đọc báo Tiền Phong nhận được trả lời của các cơ quan chức năng về đơn thư của bạn đọc.

1. Đơn của các công dân trú tại xã Yên Đức (thị xã Đông Triều, Quảng Ninh) tố cáo một người buôn bán tại Chợ Đụn (xã Yên Đức) thông qua hình thức chơi họ và lợi dụng sự tin tưởng của các công dân nói trên để lừa đảo, chiếm đoạt tiền trong sổ tiết kiệm của họ. Các công dân trên nhiều người đã cao tuổi, người có hoàn cảnh khó khăn, và số tiền bị chiếm đoạt là tài sản tích luỹ cả đời của họ. Trước sự việc trên, Thanh tra Công an tỉnh Quảng Ninh đã có văn bản trả lời báo Tiền Phong, cho biết: Căn cứ Bộ luật Tố tụng hình sự và các quy định của pháp luật, Thanh tra Công an tỉnh Quảng Ninh đã chuyển đơn trên đến Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thị xã Đông Triều để xem xét, giải quyết theo quy định của pháp luật.

2. Đơn của ông Hồ Hoài Nam, trú tại số nhà 33A Lê Đại Hành (phường Tân Lập, thành phố Nha Trang, Khánh Hoà) kiến nghị sự việc: Theo bản án số 73 (năm 2007) của thành phố Nha Trang, ông Nam được hưởng 5/8 ngôi nhà 33A Lê Đại Hành, 3/8 của ngôi nhà này dành cho 3 người chị của ông Nam được hưởng. Năm 2011, Chi cục Thi hành án Dân sự (THADS) thành phố Nha Trang đã rao bán ngôi nhà 33A Lê Đại Hành để thi hành án theo phán quyết của toà nhưng không thành, do đó ông Nam vẫn ở tại ngôi nhà này. Năm 2021, bà Lê Thị Thanh Thuỷ, chấp hành viên Chi cục THADS thành phố Nha Trang được giao xử lý vụ việc trên, đã truất quyền lợi hợp pháp của ông Nam tại ngôi nhà 33A Lê Đại Hành. Ông Nam tố cáo bà Thuỷ đã vi phạm trong việc thi hành án, gây thiệt hại cho gia đình ông.

Ngày 14/11/2023, Chi cục THADS thành phố Nha Trang có văn bản trả lời báo Tiền Phong, cho biết: Trước sự việc trên, ngày 3/7/2023, đoàn xác minh nội dung tố cáo đã làm việc với ông Nam, nhưng ông Nam không cung cấp được chứng cứ hoặc tài liệu liên quan đến nội dung tố cáo. Do vậy, ngày 7/7/2023, Chi cục THADS thành phố Nha Trang đã có thông báo (số 1277) kết luận tố cáo của ông Nam là không có căn cứ.

3. Đơn của bà Phạm Thị Thanh, trú tại số nhà 7, ngõ 192, tổ 22 phố Đức Giang, (phường Đức Giang, Long Biên, Hà Nội) kiến nghị việc gia đình bà không được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ), dù đã ở tại địa chỉ trên từ tháng 5/1993 đến nay. Sau khi nhận được Phiếu chuyển đơn của báo Tiền Phong, Văn phòng đăng ký đất đai Hà Nội (Sở Tài nguyên & Môi trường thành phố Hà Nội) có văn bản trả lời, cho biết: Căn cứ khoản 2, điều 105 Luật Đất đai năm 2013; khoản 5, điều 1, Nghị định 10/CP (ngày 3/4/2023) sửa đổi, bổ sung điều 37, Nghị định 43/CP (ngày 15/5/2014) và khoản 2, điều 6, Quyết định 12 (ngày 31/3/2017) của UBND thành phố Hà Nội, việc cấp sổ đỏ lần đầu cho hộ gia đình, cá nhận thuộc thẩm quyền của UBND cấp quận, huyện. Do vậy, Văn phòng đăng ký đất đai Hà Nội chuyển đơn của bà Thanh đến UBND quận Long Biên để xem xét, giải quyết và hồi âm đến báo Tiền Phong theo quy định.