Giải Nhất trang trí đường phố Hà Nội lấy cảm hứng từ họa tiết trống đồng Đông Sơn

TPO - Sáng 12/12, theo báo cáo tại kỳ họp thứ 17, HĐND tỉnh Thanh Hoá, cơ quan chức năng đã điều tra, truy tố, xét xử các vụ tham nhũng trong phạm vi theo dõi, quản lý của địa phương trong năm 2023 là 36 vụ, 74 bị can; trong đó đã giải quyết 26 vụ, 58 bị can; còn lại đang điều tra 10 vụ, 16 bị can.