Giải ngân vốn đầu tư công ở Đắk Nông mới đạt hơn 10% kế hoạch

TPO - Vụ hỏa hoạn xảy ra tại một công ty gỗ ở Bình Dương. Toàn bộ tài sản trong nhà xưởng bị thiêu rụi, rất may không có thiệt hại về người.

TPO - Ngày 1/4, tại TP. Phú Quốc (Kiên Giang), Cụm thi đua các tỉnh Tây Nam Bộ do tỉnh Kiên Giang làm Cụm trưởng tổ chức tổng kết thực hiện giao ước thi đua năm 2021, đề ra phương hướng và ký kết thi đua năm 2022. Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân dự và chỉ đạo hội nghị.

TPO - Một nhóm 3 người trên xe máy múc đi qua ngầm bị nước lũ cuốn trôi cả người lẫn xe, hai người may mắn bơi được vào bờ, còn lái xe mất tích.

TPO - Ngày 31/3, Thanh tra Bộ Công an công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước và an ninh mạng đối với Bộ Nội vụ.